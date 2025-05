Carlos Alsina relata el encontronazo que tuvo con un ministro por sus críticas al gobierno: «Tuve una agarrada muy notable»

Tras las visitas de Sebastián Yatra y 'Las Berrocal', 'El Hormiguero' cambió totalmente de registro para recibir al invitado de este miércoles 14 de mayo. Uno de los comunicadores más reputados del periodismo español celebró con en el 'show' de Antena 3 el décimo aniversario de su programa. Toda una década lleva Carlos Alsina dirigiendo y presentando 'Más de uno' en Onda Cero, magazine que ya se ha convertido en toda una institución radiofónica.

Como carta de presentación del invitado, Pablo Motos contó al público «media vida» antes de que este entrara en plató. Uno de los datos que comentó el de Requena es que Alsina se levanta pronto. «Cuatro y diez. Pero no has contado que el despertador suena a las tres y media», corroboró el locutor ante el asombro de Motos. «¿Pero qué clase de tortura...? ¿Es tortura, o es gusto?». «Son bobadas que hacemos quienes tenemos estos horarios raros. Si suenan a las tres y diez, siempre te puedes engañar a ti mismo y decir... aún me quedan 40 minutos para seguir durmiendo. Son cosas bastante ridículas que hacemos, pero que forman ya parte de nuestra rutina. Son los mejores 40 minutos», explicó.

«También has contado que estoy hecho polvo, ¿no? Ha sido una presentación muy agradable…», apuntaba Alsina en tono de broma. «Solamente estoy diciendo que estás haciendo un esfuerzo enorme y que, a pesar de que estás malito, estás en la radio», esgrimió el conductor de ‘El Hormiguero’, quien reconoció estar en la radio a medio gas, «porque hacer un programa de radio con problemas de afonía o de enfriamiento es una tortura para la audiencia». Y advirtió de que le podría ocurrir durante la entrevista y tener que sacar adelante una charla con un locutor sin voz, «que es una cosa un poco de Juan Carlos Ortega».

Ante la mención del comediante, Alsina se acordó de una frase que dijo sobre la radio, «un invento que es como el podcast, pero en directo». A propósito, defendió que su medio es totalmente actual. «La radio de pilas está muy bien, pero la radio es una pura modernidad, como yo creo que demostramos todos los días. Es el invento más moderno que existe. Y, por tanto, esto de verlo como algo antiguo que hemos recuperado por el apagón a los que hacemos la radio, nos duele un poco», aseveró.

Dándole la razón, Motos manifestó que poner la radio, en concreto ‘Más de uno’, es lo primero que hace por la mañana para escuchar el monólogo de Carlos Alsina. «No te quiero dar envidia, yo me levanto a las ocho. De las cuatro y diez hasta las ocho», acotó el comunicador valenciano. «Qué asco… Sobre todo, que me lo digas», le afeó el invitado con humo.

Los políticos y el programa de Carlos Alsina

Sobre su reflexión matutina, el locutor dejó claro que no intenta forjar la opinión de los oyentes, sino pretende ser una explicación de lo más relevante que ha pasado el día anterior o de lo que va a pasar en el día con una argumentación. «A mí lo que me importa es que tú entiendas por qué llego a una conclusión. Yo tengo mi forma de ver lo que ha ocurrido, y quiero que tú sepas por qué la tengo. Y para eso te voy planteando una serie de antecedentes o contextos o lo que sea. Pero porque forman parte de un argumento que llega a un desenlace. No pretendo que tú estés de acuerdo con mi conclusión. O con mi punto de vista. Solo aspiro a que te sirva saber cuál es mi punto de vista. O para compartirlo. O para discrepar. O para que se te haya ocurrido algo que hasta ese momento no habías reparado en ello. La actualidad es un puzzle diario. Y yo creo que lo interesante o lo entretenido es ir colocando las piezas», continuó argumentando.

Entre las anécdotas que contó, Alsina reconoció que cuando gobernaba Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez le gustaba mucho su programa. Por lo tanto, Motos quiso saber si cree que ahora que es presidente del Gobierno también le gusta. «Le resultará útil para encontrar argumentos igual diferentes a los suyos, o habitualmente críticos con su manera de proceder», apuntó.

Sin embargo, Alsina aclaró que Sánchez no es el único al que le ha pasado. También ocurrió lo mismo con los dirigentes del PP cuando llegaron al poder después de Zapatero. «¿Por qué? En mi programa tenemos una tesis que es que el foco de la crítica tiene que estar puesto sobre todo en quien gobierna el país para que no se vuelvan locos de poder. Y porque el gobierno del país al final es el que tiene más capacidad para abrir debates públicos, para señalar líneas por las que seguir el avance de la nación. Yo creo que tiene mucho más peso en el debate público el gobierno que la oposición o los gobiernos autonómicos», subrayó.

«Lo que pasa es que ahora sucede una cosa rara. No sé si está de acuerdo conmigo, Carlos. Yo llevo 30 años también en los medios de comunicación. Siempre he sido crítico con el poder, y siempre estaban enfadados conmigo los del poder. Ahora si eres crítico con el poder es que eres del PP o le tienes manía al gobierno. ¿Esto creo que es la primera vez?», planteó Motos. Pero Alsina no percibe que ocurra de esa forma.

«Me consta que Sánchez lo escuchaba y que le parecía muy interesante cuando la crítica era sobre todo a Rajoy, que era quien gobernaba antes. Pero a mí esto ya me pasó cuando el PP llega al gobierno. Con algunos ministros en concreto, que eran muy fans. Y cuando llegan al gobierno dejan de ser fans y dicen que todo el tiempo estamos criticándoles. Con un ministro en concreto, no diré cuál, tuve una agarrada muy notable en una comida que organizó él. Él decía, ‘es que claro, es que habéis cambiado y entonces ahora estáis todo el rato criticándonos’. No, el que ha cambiado es usted, que antes era el que llevaba la oposición y ahora es el ministro», reflexionó.

«No son los periodistas quienes modifican la forma de entender la actualidad o de juzgar a quien gobierna. El que se ha movido es usted, por lo tanto, tiene que entender usted que el cambio es suyo», prosiguió. Además, el invitado mandó también un recado a la oposición, para que no entienda o interprete que si eres crítico con decisiones que haya tomado el gobierno es porque estás de su lado. «No es así.Un día coincidirás con unos, otro día coincidirás con otros. Pero la crítica al poder, como tú dices, no significa que estés alineado con quien aspira al poder».