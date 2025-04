Carlos Alcaraz se adelanta a las críticas y pide disculpas ante lo que se ve en 'El Hormiguero': «No me juzguéis»

'El Hormiguero' interrumpió eventualmente su semana dedicada a la música y se adentró en el mundo del deporte de la mano de un número 1. Carlos Alcaraz, que a sus 21 años ostenta el título de vigente campeón del Campeonato de Wimbledon y del Torneo de Roland Garros, regresó este miércoles 23 de abril al plató del programa de Antena 3 para presentar su proyecto más personal. El tenista expone las luces y sombras de su vida en'Carlos Alcaraz: a mi manera', serie documental que pronto llega a Netflix.

Hacía más de un año que Alcaraz no pisaba el ‘show’ de las hormigas y en su reencuentro con Pablo Motos al presentador le llamaba la atención un detalle del invitado. «Qué voz tan sexy…», señalaba el de Requena, adelantándose a las disculpas que el tenista iba a pedir debido a su afonía. «No he salido de fiesta ni mucho menos, no me juzguéis», aclaró para evitar malas interpretaciones. Según explicó, se debía simple y llanamente a un pequeño resfriado.

Tras el breve preámbulo, Motos agradeció el hueco en la agenda para acudir en ‘El Hormiguero’. No es fácil con el ritmo de deportista de élite que lleva. Para que los espectadores se hicieran una idea, Alcaraz comentó que en las últimas semanas ha jugado 10 partidos en 12 días. Además, lo normal cuando no compite es que tenga que entrenar «¿Te da tiempo a recuperar?», se interesó el anfitrión. «Lo que puedo… Tengo 21 años, no me puedo quejar», esgrimió Carlos Alcaraz.

¿Peligra la participación de Alcaraz en el Mutua Madrid Open?

Con todo, a veces saborea la cara menos amable. Mismamente el pasado fin de semana en el Torneo Open 500 del Conde de Godó sucumbió en la gran final frente a al danés Holger Rune, aparte de sufrir una lesión que pone en duda su participación en el Mutua Madrid Open. «Voy a hacer todo lo posible», aseguró. Sin embargo, todo depende de unas pruebas cuyos resultados está a la espera. «Pensaba a principio de la semana que iba a estar mejor, pero la verdad es que estoy un poco fastidiado. Mañana con todo el equipo decidimos, según cómo siga y lo que me diga el equipo médico. También hay que escuchar al cuerpo».

Aunque durante la entrevista Alcaraz también visibilizó su faceta de fuera de serie, como su victoria en el Roland Garros. «Venía de un periodo muy malo. En los primeros entrenamientos no sabía si podría golpear con la derecha. Se juntó mi sueño de niño con las dudas que se iban. Fue una maravilla». Razón de más para celebrarlo a lo grande, «pensaba en pegarme una como dios manda», confesó ante la curiosidad manifiesta de Motos.

¿Puede un deportista profesional salir de marcha? «De vez en cuando más de la cuenta», asumió desmontando mitos. Incluso reveló su bebida favorita. «Yo soy fiel a la ginebra limón, pero depende del día, si esa noche toca, lo que me traigan».