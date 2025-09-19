La canción de Miguel Ríos que es uno de sus grandes éxitos y que casi queda guardada en un cajón

Un joven Miguel Ríos le decía a su madre, Antonia, que dejaba Chauchina, en Granada, para irse a Madrid a intentar vivir de su gran pasión, la música. Esta, pese a su complicada situación económica, no dudó en animarlo y le dio 1.500 pesetas, dinero con el que el cantante marchó a la capital para tratar de hacer realidad un sueño: Compartir sus canciones encima de un escenario. Décadas después, más que reconocido como uno de los grandes artistas de la historia de la música española, se ha sentado con Sonsoles Ónega en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para compartir vivencias, recuerdos y el proyecto en el que está inmerso en estos momentos, una gira que lo va a llevar por los principales teatros de la geografía española.

Para estar en forma no duda en acudir a profesionales para cuidar la voz y tratarse de manera adecuada. «Yo voy a las fiestas después de los conciertos, no antes. No querría jamás pasar vergüenza encima de un escenario. Me da un miedo horrible desilusionar a la gente, les tengo mucho respeto, así que trato de esforzarme para poder hacer la música que quiero hacer. Este género exige llegar a la nota y si no puedes…», ha comentado con la periodista.

En el repertorio, clásicos de siempre, como es el caso de 'Bienvenidos', 'El himno de la alegría', 'La puerta de Alcalá', 'Insurrección' y un tema que a punto estuvo de quedar en el cajón, de no ver la luz. El motivo es que era una balada y entonces no se asociaba bien el rock&roll con las canciones melódicas. Menos mal que lo compartió con un buen compañero y este fue contundente: «¡Pero si es la mejor canción del disco!». Era 'Santa Lucía', otra de las obras que no pueden faltar en un concierto de Miguel Ríos y que su público más fiel siempre le demanda.

Se siente afortunado por poder seguir encima de los escenarios y ha tenido palabras de cariño para todos sus compañeros de generación, desde Raphael a Loquillo o Ana Belén y Víctor Manuel. «Una generación prodigiosa», ha referido Sonsoles Ónega. Décadas después, su mayor orgullo y pasión, su hija, Alúa, sigue sus pasos y tiene un grupo, Gold Lake. Con ella ha compartido ya algunos momentos cantando en los escenarios y al ver las imágenes el cantante no ha podido evitar el emocionarse.

Ha recordado con cariño su pasado, a su madre, Antonia, y a su padre, Miguel Ríos. «A veces me pregunto qué pensaría al ver que hay una calle con su nombre, con el mío, en el pueblo», ha terminado diciendo. Se ha despedido de Sonsoles animando a su gente a estar con él en esta gira que ahora arranca.