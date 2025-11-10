Canales Rivera revela cómo su familia «vaticinó la montaña rusa» que está siendo la vida de Kiko Rivera: «Conociendo al 'personaje', sabían que esto pasaría»

La entrevista que concedió Kiko Rivera a '¡De Viernes!' (Telecinco) está generando mucho ruido. En 'El tiempo justo' (Telecinco) se ha analizado al detalle algunas de las declaraciones más explosivas que hizo el DJ a Santi Acosta y una de las ... personas más contundentes al hablar de ello ha sido su primo, Canales Rivera. Este, colaborador habitual del programa que presenta Joaquín Prat, ha señalado tres puntos en concreto que «son los que creo que no debería haber hecho».

Canales Rivera ha apuntado que entiende que «es una entrevista larga y creo que hay cosas que igual no debería haberlas dicho, pero cuanto te metes con tanta pureza pues salen cosas que después lamentas». De las tres más 'graves', según el tertuliano, «la amenaza al hermano, que no le encuentro sentido, que diga que le repugna su mujer, que es la madre de sus hijos, y el otro llamar a su madre 'hija de la gran fruta'. No era necesario».

Sobre Isabel Pantoja ha sido también claro Canales Rivera. Ha recordado un incidente que vivió de joven y que le dejó claro por donde iban a ir los tiros. Para empezar, ha desvelado que en su familia siempre se dijo que «conociendo al personaje, en alusión a Isabel, esto podía pasar. Lo llevo escuchando desde que yo tenía 12 o 13 años. Lo decían mis abuelos».

Isabel Pantoja a Canales Rivera: «Ni muerta»

A esto ha añadido que él mismo vivió un episodio difícil con la tonadillera cuando tenía 20 años. «Yo quería un acercamiento de Kiko con nuestra familia, que ya había vaticinado «esta montaña rusa que él ha vivido. Llamé a Isabel y le dije que me gustaría traérmelo al campo, que tendí los medios para recogerlo, yo ya era más mayor y responsable y que así podría conocer al abuelo. La respuesta de ella fue dura, dijo que 'ni muerta' y de ahí empezamos a enredarnos así que decidí dejar el tema», ha compartido en el directo del programa.

Joaquín Prat le ha preguntado sobre esa «montaña rusa», que a qué se refería. Canales Rivera ha sido contundente: «Pues que pasaría esto, que dejaría de hablarse con su madre, el firmar a los 18 algo que no sabía ni lo que era, caer en una enfermedad… Pues eso, unas idas y venidas muy difíciles». Pese a estos comentarios, Canales Rivera ha compartido que lo ha visto muy sereno, más tranquilo y maduro, y se ha alegrado por ello.