Can Yaman revela el método con el que ha aprendido español en un año: «No te entendía»

Incluso anunciando los invitados con antelación, 'La Revuelta' se las apaña para seguir manteniendo el factor sorpresa en cada programa. Tras la visita de Javián de 'Operación Triunfo 1' y Gabriel Rufián el pasado lunes, David Broncano adelantaba quién pasaría ... por el 'show' de Televisión Española a lo largo de la semana. O más bien, lo hacía a medias. Una de las visitas comentadas no había sido anunciada a los espectadores. El martes, la Mari de Chambao reaparecía en el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía, de la mano de Pantomima Full, después de ser operada por segunda vez de cáncer de mama.

También se guardaba el presentador el menú con el que cerraría la semana este jueves 23 de octubre. Broncano solo dejaba caer que visitaría el programa «una actriz española de mucho éxito y una estrella internacional». La intérprete patria era Bárbara Lennie, que acudió a presentar la nueva película de Alberto Rodríguez, 'Los tigres'.

🇪🇸 El increíble nivel de español de Can Yaman.



Pensábamos que igual tocaba entrevista en inglés y el tío sabe todas las palabrotas y "mojar el churro". Podríamos haber hecho toda la entrevista leyendo ese cuaderno, qué gracioso #Larevuelta pic.twitter.com/pPeIjVDQnN — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 23, 2025

El secreto del otro invitado, sin embargo, se filtró irremediablemente antes de la emisión. El actor turco Can Yaman, fenómeno de masas en España por series como 'Erkenci Kuş', se encuentra en Madrid para rodar su primera serie nacional. Una ficción que grabará en los próximos meses completamente en español, idioma que el intérprete ha aprendido para el proyecto en tan solo un año y cuyos avances demostró con creces durante su entrevista en 'La Revuelta'.

Él mismo le solicitó al anfitrión que toda la conversación transcurriera en español, nada de inglés. «Es un desafío para mi». Aunque el actor resultó ser un alumno muy aplicado. «Mi vocabulario es muy amplio», presumía con humor mientras Broncano le echaba un vistazo a un cuaderno de palabrotas, refranes y expresiones que llevaba el invitado.

De abogado a actor por casualidad

Otro método de estudio del castellano que reveló Can Yaman fue usando Instagram. Se eliminó su cuenta, pero se creó otra privada en la que principalmente seguía perfiles españoles. Entre ellos, el de ‘La Revuelta’. «Era un desafío… Me venía abajo porque no te entendía. Preguntaba a mi profesora, ‘¿qué dice ese tío?’ No entendía. Así que eres mi ídolo», vaciló al cómico.

Pero no bromeaba al comentar que seguía al programa de La 1 en redes sociales, pues con el regalo que le entregó al jienense se comprobó que conocía su pasión por el alpinismo y la escalada. Se trataba de ‘Recuerdos de montañas lejanas’, obra del escritor turco Orhan Pamuk, premio Nobel de Literatura en 2008. En la dedicatoria, una invitación a practicar escalada juntos.

👔 Can Yaman soñaba con ser abogado internacional, pero el destino decidió que todos soñáramos con él.



Imagina que vas a juicio y se planta Can Yaman como tu abogado. Virgen santa, qué bicho. #larevuelta pic.twitter.com/ogB6jme4Js — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 23, 2025

Además, el invitado relató cómo terminó siendo actor gracias a la casualidad. Yaman se graduó en Derecho en 2012 y llegó a ejercer en un bufete. «Conocí a mis agentes en unas vacaciones, en un hotel en el sur de Turquía», rememoró. Lo animaron a probar suerte en la interpretación, si bien «al principio era un hobby y después se hizo serio».

Tras saltar a la fama en su país, ha podido trabajar en varios países gracias a conocer cuatro idiomas. Por lo pronto no se conoce gran cosa del proyecto español que rodará este otoño, salvo que encarna a un personaje llamado Kaplan, «un agente del servicio secreto, así que tengo que hacer mucho deporte».

Después de responder a las ‘preguntas clásicas’, la estrella turca prometía volver a menudo al programa. Tanto es así que no quería marcharse. «Me ha sabido a poco, ¿puedo quedarme?».