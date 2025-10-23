Suscríbete a
ABC Premium

La revuelta

Can Yaman revela el método con el que ha aprendido español en un año: «No te entendía»

El conocido actor turco se encuentra en Madrid rodando su primera serie española

Gabriel Rufián habla por primera vez sobre su encuentro con Ester Expósito tras ser pillados bailando en un after de Madrid: «Es maravillosa»

Can Yaman en 'La Revuelta'
Can Yaman en 'La Revuelta' TVE

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Incluso anunciando los invitados con antelación, 'La Revuelta' se las apaña para seguir manteniendo el factor sorpresa en cada programa. Tras la visita de Javián de 'Operación Triunfo 1' y Gabriel Rufián el pasado lunes, David Broncano adelantaba quién pasaría ... por el 'show' de Televisión Española a lo largo de la semana. O más bien, lo hacía a medias. Una de las visitas comentadas no había sido anunciada a los espectadores. El martes, la Mari de Chambao reaparecía en el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía, de la mano de Pantomima Full, después de ser operada por segunda vez de cáncer de mama.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app