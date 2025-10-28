Cambio de última hora en TVE con 'La Promesa', 'Malas lenguas' y 'Aquí la tierra' hoy: se quedan sin emisión por este motivo

TVE ha consolidado una parrilla de televisión en la que se reparten el protagonismo los magacines de actualidad -con la incorporación de 'Directo al grano' en la nueva temporada- y las series diarias, con 'La Promesa' arrasando en audiencias después ... de casi tres años en emisión.

La programación de TVE le ha valido a la cadena un consolidado segundo puesto entre las cadenas generalistas, por detrás de Antena 3. Así, en septiembre anotó un 11,6% de cuota de pantalla, su mejor dato en este mes en 14 años.

En la sobremesa y la tarde, La 1 de TVE ha consolidado una programación que comienza a las 16:00 horas con 'Directo al grano', el nuevo magacín presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, y termina a las 20:30 con 'Aquí la tierra', el formato sobre el clima y el planeta presentado por Jacob Petrus.

Entre medias, la cadena pública emite sus dos series diarias, 'Valle Salvaje' y 'La promesa', y 'Malas lenguas', el magacín de actualidad presentado por Jesús Cintora, que también forma parte de la parrilla de La 2.

Sin embargo, TVE ha sorprendido a los espectadores al anunciar un cambio radical en su programación vespertina esta semana. Concretamente, la cadena pública modificará su parrilla este martes y miércoles, días 28 y 29 de octubre, respectivamente.

Así será la programación de La 1 de TVE el martes 28 y miércoles 29 de octubre

La 1 de TVE cambiará su programación de las tardes por dos motivos. En el caso del martes, debido a la Women's Nations League, y en cuanto al miércoles, por el Funeral de Estado por las 229 víctimas de la DANA de Valencia en el primer aniversario.

De esta forma, la cadena pública ha informado de que suspenderá la emisión de 'La Promesa' en ambas jornadas, mientras que hará un parón en 'Valle Salvaje', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra', en este caso, solo por un día.

En concreto, este martes, 28 de octubre, el partido de vuelta de semifinales entre Suecia y España de la Women's Nations League comenzará a las 19:00 horas, aunque su previo arrancará a las 18:40. Por este motivo, no se emitirá 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra'.

Vuelta de las semifinales de la UEFA Women's Nations League Suecia 🇸🇪 - España 🇪🇸.



Este martes, 28 de octubre, a partir de las 19:00 horas, vive el mejor fútbol ⚽️en @La1_tve. pic.twitter.com/sBAqzhJRvB — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 26, 2025

No obstante, la vuelta de las semifinales de la UEFA Women's Nations League también obligará a reajustar la duración de los programas que se emiten antes. De esta forma, 'Directo al grano' se ampliaría unos minutos hasta las 17:50 horas, momento en el que arrancará 'Valle Salvaje' hasta las 18:40 horas.

Así queda la programación vespertina de La 1 de TVE de este martes, 28 de octubre:

Programación de La 1 de TVE el martes 28 de octubre 15:55 a 17:50 horas: 'Directo al grano'

17:50 a 18:40 horas: 'Valle Salvaje'

18:40 a 21:00 horas: UEFA Women's Nations League

Respecto al miércoles, 29 de octubre, el Funeral de Estado por las víctimas de la DANA alterará de nuevo la programación vespertina de La 1 de TVE. En este caso, la cadena pública apostará por un informativo especial liderado por Pepa Bueno desde el Museo Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, que se emitirá entre las 17:50 y las 19:00 horas.

🔸Programación especial en @rtve por el primer aniversario de la dana. Entre otras cosas, ofrecerá en directo el funeral de Estado por las víctimas.



🔸Más información aquí: 🔗https://t.co/1YB8ASYg64. pic.twitter.com/plOUMfiRAB — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 24, 2025

De esta forma, el miércoles La 1 de TVE no emitirá 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. Por su parte, 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' cogerán el testigo del informativo especial. Cabe destacar que el programa de Cintora sumará media hora más este día. Además, 'Directo al grano' volverá a extenderse hasta las 17:50 horas.

Así queda la programación vespertina de La 1 de TVE este miércoles, 29 de octubre:

Programación de La 1 de TVE el miércoles 29 de octubre 15:55 a 17:50 horas: 'Directo al grano'

17:50 a 19:00 horas: Funeral de Estado por las víctimas de la DANA

19:00 a 20:30 horas: 'Malas lenguas'

20:30 a 21:00 horas: 'Aquí la Tierra'

A partir del jueves, 30 de octubre, la parrilla de la cadena pública volverá a la normalidad, quedando así: 'Directo al grano' (15:55 horas), 'Valle Salvaje' (17:40 horas), 'La Promesa' (18:30 horas), 'Malas lenguas' (19:30 horas) y 'Aquí la Tierra' (20:30 horas).