Buenafuente hace un parón temporal en su carrera por exceso de carga laboral

RTVE ha anunciado que uno de sus presentadores estrella, Andreu Buenafuente, se va a tomar un descanso temporal en su carrera profesional «por motivos de exceso de carga laboral». El presentador de 'Futuro Imperfecto' hará un pequeño paréntesis en este parón para presentar las campanadas junto a su esposa, Silvia Abril ... .

En un escueto comunicado de su productora, El Terrat, han anunciado que el popular humorista catalán deberá «recuperarse y descansar» durante un tiempo aún por definir.

«Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño», ha firmado en el final del escrito bajo el membrete de la compañía propiedad de Mediapro.

Comunicado RTVE



Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse.



«Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece… pic.twitter.com/hsIdIYtrmS — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 21, 2025

Actualmente, Buenafuente estaba al frente del 'late night' 'Futuro Imperfecto', un programa de humor y entrevistas en el que analiza cada semana la actualidad del momento.

Además de su labor en televisión, también cuenta con un enorme éxito en el mundo de la 'podcastfera' al frente de 'Nadie sabe nada', junto a Berto Romero. También protagonizaba en el Teatre Coliseum de Barcelona la obra 'El Tenoriu' y ha participado en la serie 'El otro lado', por la que fue nominado en los Premios Feroz en la categoría de Mejor Actor.