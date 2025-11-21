Suscríbete a
Buenafuente hace un parón temporal en su carrera por exceso de carga laboral

El presentador catalán tendrá que cancelar su agenda profesional por prescripción médica

Buenafuente y Silvia Abril, su esposa, se mantendrán como presentadores de las campanadas en TVE

Andreu Buenafuente, en 'Futuros imperfectos'
Andreu Buenafuente, en 'Futuros imperfectos' RTVE
David Sánchez de Castro

RTVE ha anunciado que uno de sus presentadores estrella, Andreu Buenafuente, se va a tomar un descanso temporal en su carrera profesional «por motivos de exceso de carga laboral». El presentador de 'Futuro Imperfecto' hará un pequeño paréntesis en este parón para presentar las campanadas junto a su esposa, Silvia Abril ... .

