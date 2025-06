Una brutal bronca llena de gritos y lágrimas entre Anita y Montoya saca a la luz «la verdad» que han ocultado

Anita y Montoya; Montoya y Anita han sido la pareja de la temporada en Telecinco. Así, desde que se dieron a conocer en 'La isla de las tentaciones', el público dejó claro su predilección por ellos, bueno, sobre todo, por el sevillano, ya que ella era la 'villana' y él, el despechado gracioso y con 'arte' que llenaba de vídeos el formato de la cadena de Mediaset. Esto les valió el salto a 'Supervivientes' y allí, el concursante aseguraba que llegaba para curarse del corazón. Sin embargo, lo que no se esperaba era que el 'reality' le pondría como compañera a su exnovia y sus 'demonios' volvieron a aparecer. La pareja vivió momentos de amor-odio y en las últimas semanas parecía que la reconciliación era un hecho, sin embargo, Alexia Rivas, colaboradora de 'Vamos a ver', destapaba hace dos días que tras la final del concurso, Montoya había decidido distanciarse de Anita, siendo nula la comunicación entre ellos. En un principio, la pareja lo negó pero anoche en el debate de 'Supervivientes', la catalana no pudo más y estalló revelando toda la verdad de lo ocurrido en Honduras y desenmascarando a Montoya.

El debate de 'Supervivientes' tenía muchos asuntos que zanjar pero uno de ellos era, desde luego, en qué punto estaba la relación de Anita y Montoya, tras las informaciones de distanciamiento de Alexia Rivas. Pues bien, a pesar de que un día antes la pareja había negado la mayor, este jueves Anita no pudo más y estalló confirmando que entre ellos las cosas no estaban bien y, además, soltaba un 'bombazo'.

«Makoke, perdón, tenías razón, en 'Playa Misterio sí que hubo sexo, estoy harta de que no me entienda nadie, ahora estoy contando la verdad y estoy hasta temblando», manifestaba la 'superviviente' dando ahora por buena la revelación que su compañera de 'Supervivientes' había realizado semanas atrás y que le valieron infinidad de críticas. Montoya, por su parte, no daba crédito ante lo que decía Anita y se revolvía contra ella. «Me parece muy ruin, que lo demuestren. La estuve abrazando y dándole cariño. Tengo una familia, yo no tengo necesidad de callarme eso», respondía el sevillano, a lo que ella contraatacaba señalando que ella no quería quedar de «mentirosa» por el público. «Creo que teníamos que contarlo, en este programa hay una audiencia y se tenía que contar la verdad», aseguraba la catalana.

Montoya abandona el plató de 'Supervivientes'

El tenso encontronazo entre los dos concursantes provocaba la explosión y Montoya se marchaba del plató de 'Supervivientes'. «Yo quiero ser feliz, llevamos mucho, necesito mi distancia y tiempo», decía entre lágrimas el participante del 'reality' de Telecinco.

Sandra Barneda volvía a preguntar por la situación actual de ambos y Anita no se mordía la lengua. «Todo lo que se ha dicho no es cierto, pero el 80% sí, el otro 20% está mal explicado. No sé ni cómo estoy, estoy asimilando, pero estoy bastante decepcionada, aunque me lo esperaba», declaraba la 'superviviente' que aclaraba por qué su concurso en 'Supervivientes' no había terminado mejor. «Se torció por mí porque me empecé a preocupar más de él que de mí, venía de 'La isla de las tentaciones' y no quería volver a decepcionarle, he seguido haciendo mi concurso, pero era todo el rato mucha preocupación por cómo estaba», aseguraba Anita que volvía a hacerse eco de la información de 'Vamos a ver'.

«No pasamos la noche juntos, él la pasa con su familia y yo con la mía. No me sorprende porque no habíamos hablado, pero lo que si que me sorprende es que después de haber pasado dos noches juntos no me manda ni un WhatsApp», confirmaba la concursante, mientras que para terminar Montoya daba pistas de lo que le había hecho distanciarse de Anita: «Me contaron que se han visto audios muy fuertes. Me dijeron que ha sido muy heavy el machaque que ha habido contra mí».