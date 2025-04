La brutal bronca entre Espinar y Olona que avergüenza a Mediaset: «Yo no gasearía a humanos, anormal»

Ramón Espinar y Macarena Olona han traspasado todos los límites en una tertulia de televisión. Los dos expolíticos, ahora reconvertidos en colaboradores, perdieron completamente los papeles en pleno directo de 'En boca de todos' (Cuatro) en una descomunal 'bronca', la peor de los últimos tiempos, en la que, incluso, pusieron en cuestión al presentador, Nacho Abad, y se saltaron toda su autoridad. Una brutal pelea que ha traspasado la cadena y de la que Ana Terradillos se ha hecho eco en 'La mirada crítica' (Telecinco) afeando de manera tajante la conducta de los dos tertulianos.

Todo ocurría en 'En boca de todos' cuando el programa ponía sobre la mesa el juicio a Isabel Peralta, líder neonazi, por incitar al odio contra Marruecos. Así, a Macarena Olona le servía el tema para afear a la izquierda que usara el término nazi para calificar a todos los que no piensan como ellos. «Esta señora es nazi y yo he tenido muchos enfrentamientos con ella, escucha Ramón y aprende», le decía la ex de Vox a Ramón Espinar que le replicaba. «Te escucharé si me apetece, no seas flipada ni vengas aquí con ninguna superioridad, que bastante que nos sentamos a hablar aquí contigo y hacemos como si fueras normal», le contestaba el ex de Podemos que se encontraba con el contraataque de su compañera de mesa.

«Si hace tres días estabas aplaudiendo como una foca a Yolanda Díaz, este es tu nivel», le espetaba sin cortarse Macarena Olona mientras la tensión en el plató iba subiendo, cuando Espinar argumentaba que lo que pensaba Isabel Peralta era lo mismo que la extrema derecha en España. «Eres un ignorante, esta señora es nazi», manifestaba la colaboradora de 'En boca de todos' que al escuchar cómo Ramón Espinar le cuestionaba cuál era la diferencia, estallaba: «Yo no gasearía a seres humanos, anormal».

Críticas a Macarena Olona y Ramón Espinar

Esto ya fue la mecha que prendió el fuego y la bronca se disparó. «A mí no me pueden llamar nazi a la cara, que tú te calles y yo le conteste y me intentes callar porque no te lo permito», le decía a gritos Macarena Olona a Nacho Abad que había intentado frenarla. Sin embargo, no solo la colaboradora se enfrentó al presentador de 'En boca de todos', ya que Ramón Espinar también 'chocaba' con el conductor cuando este le cuestionaba si había llamado «nazi» a su compañera.

«¿Pero me vais a examinar ahora? ¿Me vais a examinar a mí ahora? Yo simplemente he preguntado que me diga diferencias entre los neonazis y ella y no las hay», se defendía el expolítico de Podemos que volvía a ir contra Nacho Abad. «Ha insultado, te ha interrumpido, ha hecho lo que le ha dado la gana. No hables en plural. A mí que no me defiendas cuando me insultan, vale, pero que me culpes a mí de lo que hacen otros, no», espetaba el colaborador de Cuatro.

Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' ha criticado a Ramón Espinar y Macarena Olona por traspasar todos los límites. Telecinco

La bronca, evidentemente, no ha pasado desapercibida en Mediaset y desde 'La mirada crítica' no se han cortado en afear a Ramón Espinar y Macarena Olona su conducta en el plató de 'En boca de todos'. «Poco edificante», ha sentenciado Ana Terradillos que ha ofrecido un resumen del 'encontronazo' entre los dos expolíticos.