Brutal agresión a un equipo de 'El programa de Ana Rosa' en la que intervienen la Policía y hasta un alcalde

Ser periodista es una «profesión de riesgo». Esto es lo que ha afirmado Ana Rosa Quintana este martes después de hablar con un reportero de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) que había sufrido una brutal agresión junto a su cámara. Un momento que el periodista ha relatado como algo terrorífico en el que, incluso, temió por su vida.

«¡Madre mía, lo que ocurrió! Estas imágenes son tremendas», comentaba Ana Rosa Quintana, mientras conectaba con Antón López, reportero de 'El programa de Ana Rosa' y víctima del agresor. «El hermano se echó encima de nuestro compañero Asier y no había modo de soltarlo», relataba el periodista a la presentadora, a la que le contaba cómo el hombre, hermano de una persona que había aparecido calcinada, se abalanzó sobre ellos.

«Lo peor es que lo que visteis en el vídeo es el final de todo, es nada. No estoy exagerando», comentaba el periodista de 'El programa de Ana Rosa' sobre las imágenes que se habían visto en el matinal de Telecinco, en las que el individuo no dejaba de golpear y zarandear al cámara, mientras el jefe de Policía intentaba frenar el ataque e, incluso, el alcalde de Caldas (Pontevedra), intervenía para detener la agresión.

«Vamos a ver al agresor, a primera hora de la mañana, nos echa de muy malos modos, se acordó de toda mi familia y vamos a casa de los desaparecidos que es desde donde os hago la conexión... Nunca pensé que él iría a la casa, fue una coincidencia, fue a echarle de comer a los perros y nada mas que nos ve, nos agrede, nos tira al suelo, saltó mi móvil, mi reloj», narraba la escena el periodista de 'El programa de Ana Rosa' que añadía cómo lograron huir de allí. «Pasa una vecina con y escapamos en su coche», apuntaba el reportero, que narraba como el hombre fue a por ellos «dos kilómetros» más lejos del lugar. «Viene a por nosotros, si no llega a ser por el policía que se enfrentó a él, si no llega a ser por él pasa algo muy grave», afirmaba rotundo el reportero del matinal antes de indicar lo que más miedo le doy.

Noticia Relacionada Omar Montes define a Melody con una sola palabra antes de lanzar una seria 'advertencia' a TVE: «Para ganar...» Mari Carmen Parra El cantante no se cortó cuando fue preguntado acerca de todo lo ocurrido con la artista en el Festival de Eurovisión

«Y lo que me dejó muy mal cuerpo tremendo, luego hablando con el policía local me dijo: 'yo el miedo que tenía en ese momento es que quitara un pincho y pasara algo, no paso nada, estamos bien, yo entiendo los momentos de tensión que está viviendo la familia pero creo que hasta este extremo no se puede llegar», sentenciaba el reportero de 'El programa de Ana Rosa'.