La zona de confort gozaba hasta hace poco de un prestigio horroroso, como de ministro de Fomento. Lo suyo era salir, moverse, mudarse al extranjero, aprender inglés, francés, chino, sánscrito, lo que fuera; había que crecer, daba igual hacia dónde, pues el prestigio estaba en ... tener una vida nueva cada pocos años, como si la existencia fuera una carrera de obstáculos. La consecuencia lógica era que había que cambiar de vida con la misma frecuencia que de lavadora o de armario o de pareja: todo se gastaba igual de rápido, y el mantenimiento ha sido siempre tan caro... Los que se agarraban a la comodidad de su existencia eran parias, gente que no vivía en este siglo nuestro; eran sospechosos porque estaban bien, y por tanto seguro que estaban haciendo algo mal.

Las cosas han cambiado, quién sabe si por la crisis de la vivienda o por puro aburrimiento, y ahora la vida colchón –está la vida cañón y la vida colchón, como el verano y el invierno de una misma persona– goza de más prestigio. Hablamos de la importancia de la rutina, de la lacra del estrés, de la necesidad de disfrutar de las sesenta pulsaciones por minuto; hablamos más de hobbies que de vocaciones. Han abierto restaurantes especializados en 'comfort food', que es esa comida que te apetece un día lluvioso y largo en el que te has puesto nostálgico de repente: tal vez unas lentejas, una sopa de ajos, un pollo al horno. O incluso aquel arroz tres delicias grasiento que te recuerda a las resacas de la primera juventud o a las citas de cenar de chino y salsa agridulce, también lejanas. Es esa comida sin sorpresas, más cálida que caliente, que levanta hasta el humor tristón de los domingos.

De la misma forma, claro, hay 'comfort series', que son esas a las que volvemos una y otra vez cuando no queremos exigirle nada a nuestras neuronas. Las 'sitcoms', aquí, son las reinas, por eso aún hoy se cuelan entre lo más visto de las plataformas 'Friends', 'Big Bang Theory' y tantas otras. Hay gente que vive en un bucle perpetuo de series que ya ha visto, y que podría recitar de principio a fin: no quieren nuevas experiencias, solo llenar el silencio.

Detrás de todo esto tal vez palpite un desencanto muy actual y profundo por la promesa, después de tantos desengaños. O tal vez sea ley de vida. O pura pereza.