Suscríbete a
ABC Premium

Zona de confort

«Hay gente que vive en un bucle perpetuo de series que ya ha visto, y que podría recitar de principio a fin: no quieren nuevas experiencias, solo llenar el silencio»

RTVE y los bárbaros de Fortes

Zona de confort
Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La zona de confort gozaba hasta hace poco de un prestigio horroroso, como de ministro de Fomento. Lo suyo era salir, moverse, mudarse al extranjero, aprender inglés, francés, chino, sánscrito, lo que fuera; había que crecer, daba igual hacia dónde, pues el prestigio estaba en ... tener una vida nueva cada pocos años, como si la existencia fuera una carrera de obstáculos. La consecuencia lógica era que había que cambiar de vida con la misma frecuencia que de lavadora o de armario o de pareja: todo se gastaba igual de rápido, y el mantenimiento ha sido siempre tan caro... Los que se agarraban a la comodidad de su existencia eran parias, gente que no vivía en este siglo nuestro; eran sospechosos porque estaban bien, y por tanto seguro que estaban haciendo algo mal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Bruno Pardo Porto

O Grove, 1992. Periodista. Experto en el Todo y la Nada. Licenciado en Humanidades y Comunicación Audiovisual. Le gustan los libros, el cine y otras cosas del comer. En cultura de ABC desde el principio.

Bruno Pardo Porto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app