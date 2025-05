Broncano reacciona a la visita de Melody a 'El Hormiguero' y desvela su plan para contraatacar: «Vamos a bajar tres puntos»

En su máximo apogeo. Así se encuentra la «batalla» entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero', avivada por el anuncio de la visita de Melody a Pablo Motos en pleno desencuentro de la cantante y el programa de Televisión Española. Sin embargo, David Broncano optó por no darle más bombo al asunto tras sus declaraciones del pasado martes.

Pero a pesar de todo el revuelo montado, el espacio de entretenimiento continuó este miércoles 28 de mayo fiel a su estilo de reírse de todo y de no tomarse en serio ni a sí mismo. Y al comentar la buena forma física de la que goza un tío de Broncano, Grison acabó acordándose de Pablo Motos por el mismo motivo: los músculos que luce a poco de cumplir los 60 años.

«Yo creo que el algoritmo me conoce y sabe lo que me interesa… El otro día me salió un video de Pablo en 'El Hormiguero' metiéndose en una bañera ¡La virgen santa, vaya potencia física! Vaya titán. Claro, yo no tengo nada que hacer», comentó el presentador, que en alabar a su rival no suele escatimar.

¿Una estrategia para plantar cara a 'El Hormiguero?

Fue el 'beatboxer' quien lanzó una pulla acerca del de Requena. «A mi me llamó ayer, me dijo que le habías copiado la sección. Como hablaste de Melody…», dejó caer, comparando la 'chapa' de Broncano con las reflexiones de Motos en 'El Hormiguero' en las que 'se pasa de la raya'.

El drama de la prostitución. Da igual la fórmula o solución que se intente en cualquier país a costa de las mujeres. #Larevuelta pic.twitter.com/WoVd7Kgzd3 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 28, 2025

Antes de continuar con el programa, el conductor de 'La Revuelta' compartía con los colaboradores sus pensamientos en voz alta, llegando a la conclusión de que «hay que pensar algo para el miércoles que viene, que va Melody» «Vamos a bajar tres puntos de audiencia», sentenciaba Grison.

El asunto quedaba ahí. Jorge Ponce y Lalachus continuaban con su sección, para cerrar la noche con la visita del actor Jaime Lorente, quien presentó su nueva película, 'Hamburgo'.