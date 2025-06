Broncano desvela el futuro inmediato de 'La Revuelta' en TVE: «Nos queda un año de contrato»

La última vez Miren Ibarguren y David Broncano se vieron las caras fue en 'La Resistencia', cuando el formato triunfaba en Movistar Plus. Entonces la actriz predijo el salto del programa a Televisión Española, algo que creían por completo imposible.

Dos años después, 'La Revuelta' se ha convertido en el buque insignia de la cadena pública, y la intérprete regresó coincidiendo con el estreno de una serie que ella protagoniza en la plataforma de pago: el thriller 'Las sin nombre', en el catálogo de Movistar Plus desde este jueves 26 de junio.

El inquietante regalo de Miren Ibarguren a Broncano

Como parte de la promoción de la serie, Ibarguren le regaló a Broncano una mano, parte del atrezo de efectos especiales que sale en la ficción. «Igual en 'Only Fans' tiene aun paso», bromeó la invitada. «Es muy inquietante. Lo coges y lo tocas y da mal rollo», señalaba el cómico.

Toquemos madera si acierta Miren cuánto vamos a durar en TVE 🤞🏻#LaRevuelta pic.twitter.com/dOsUgKmL3v — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 26, 2025

Miren Ibarguren no se acordaba de su vaticinio, pero por si acaso, el jienense quiso que lanzara otro augurio para dentro de dos años. «¿Dónde crees que estaremos el programa y tú? Juégatela, luego lo guardamos y lo mandamos al futuro a ver si aciertas». «A mi me ha tocado el Euromillón y ya no estaré aquí entre vosotros. Y vosotros seguiréis trabajando en TVE».

«¿Aquí todavía?», puso en duda Broncano, que reveló que «nos queda un año de contrato». Pero la actriz vio nítido la predicción de que 'La Revuelta' permanecerá más tiempo en RTVE. Al menos un par de años más.