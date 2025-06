Broncano bromea sobre su sueldo en TVE con Mariona Caldentey: «He metido muy buen gol a las arcas del Estado»

Julio está a la vuelta de la esquina, y en cuanto llegue al calendario 'La Revuelta' hará una pausa por vacaciones. Eso sí, todavía los seguidores del formato de Televisión Española cuentan con una última tanda de entregas para despedirla por todo lo alto. Este lunes 23 de junio, al siempre imprevisible 'pre-show' con el público y a la sección de Jorge Ponce se sumó una visita que volvió a dar visibilizar al deporte femenino en 'prime time'.

Mariona Caldentey, futbolista del Arsenal y de la selección española, cuatro veces campeona de Champions League y una campeona del mundo, aprovechó la promoción de su biografía 'Cómo hemos cambiado la historia', para reconocer la labor del programa en reivindicar y poner en valor el talento las mujeres deportistas con un ejemplar dedicado para Broncano. «Para David, que con 'La Revuelta' también demuestra que se pueden ganar partidos, dando voz a quiénes queremos cambiar la historia», escribió la jugadora.

Anfitrión e invitada compartieron impresiones en el tono distendido habitual del formato sobre la próxima Eurocopa, las posibilidades de la jugadora de ganar el Balón de Oro, e incluso compartió con la audiencia algunos datos biográficos menos conocidos, como su destreza con el piano.

Mariona Caldentey responde a las 'preguntas clásicas'

Y como no podía ser de otra forma, concluyó su paso su paso por ‘La Revuelta’ forzada a contestar a las ‘preguntas clásicas’ del dinero en el banco y las relaciones sexuales en el último mes. Con semejante palmarés de victorias a sus espaldas y un fichaje reciente con el Arsenal, Broncano dio por hecho que le «ha entrado pasta» a Caldentey últimamente. Pero la deportista quiso aclarar que «me acabo de hacer una casa en Mallorca, estoy un poco recuperándome».

"¿Tú cuántas Champions has ganado?" es posiblemente Top3 de mejores respuestas a la pregunta del dinero. #LaRevuelta @mariona8co pic.twitter.com/QcbqQc9XL0 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 23, 2025

«Es verdad que yo he ganado cero Champions y no me ha ido mal. Se está ganando dinero», reconocía el jienense con humor. «Le ha metido un muy buen gol a TVE», concretaba Grison.

Siguiendo con la broma y la metáfora futbolística, Broncano señalaba que «le he metido muy buen gol a las arcas del Estado español».

Finalmente, Caldentey desvelaba que el sueldo de cada jugadora «es un tema tabú en el vestuario», por lo que no sabe lo que ganan sus compañeras de equipo. Tampoco dio cifras exactas de patrimonio total, si bien aclaró que «no soy millonaria».