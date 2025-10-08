Suscríbete a
ABC Premium

La Revuelta

La singular celebración de Broncano de la victoria de audiencias frente a 'El Hormiguero' : «Sin hacer sangre»

Por primera vez esta temporada, el programa de TVE ha ganado dos noches consecutivas a su rival

Óscar Jaenada se pone el traje de luces en 'La suerte': «Morante no me impresionó porque no tenía miedo; Talavante sí porque lo veía casi temblando»

Broncano en 'La Revuelta'
Broncano en 'La Revuelta' TVE

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vuelve a haber partido en el 'access prime time'. Por primera vez esta temporada, 'La Revuelta' ha logrado la victoria frente a 'El Hormiguero' dos días consecutivos. Desde que ambos formatos regresaron a la parrilla en septiembre después de las vacaciones, ... el 'show' de las hormigas se había impuesto todos los días al de David Broncano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app