Boticaria García da respuesta a una eterna pregunta: «¿Por qué huelen los pies a queso?»

Boticaria García ha hecho acto de presencia en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para tratar un tema que seguramente más de uno o de una se haya preguntado en alguna ocasión: «¿Por qué huelen los pies a queso?». Al menos, eso es lo que se ha dicho siempre popularmente, un dilema que se ha colado entre una trama de bebés robados y el cónclave para elegir al nuevo papa. Las cosas del directo del programa de Sonsoles Ónega…

La divulgadora ha tomado así el testigo para explicar a Sonsoles y a la audiencia de la tarde en Atresmedia por qué siempre se ha comentado eso de que 'los quesos huelen a pies' cuando se quiere hacer referencia a malos olores corporales. El quid de la cuestión está en las bacterias que forman parte de este alimento. Así, Boticaria García ha ido haciendo un repaso de las variedades lácteas más conocidas por su determinante aroma: «Los gourmet, como pueden ser el Camembert y el roquefort, son los que tienen un olor más brutal; después están estos, que puede parecer a alguien que lleva dos días sin ducharme o a cómo resultan los adolescentes cuando sudan».

Esta experta ha referido que existen ya varios estudios que revelan que las citadas bacterias son las responsables de la fermentación de determinados quesos y está aquí el origen de ese mal olor. Sobre cómo afrontar ese efecto en los pies, cuando uno se quita el calzado y rápidamente llega el aroma, el mal olor, Boticaria García ha aconsejado qué tipo de productos son más eficaces: «Me suelen preguntar si desodorante o antitranspirante».

García recomienda especialmente los antitranspirantes, siempre que lleve sales de aluminio, sino no es este tipo de producto. Está el talco o el óxido de zinc, pero estos no son tan efectivos, según la célebre farmacéutica. Respecto a los desodorantes, ha apuntado que «lo que hace es enmascarar el olor, pero no lo elimina de raíz, como es el caso de los otros artículos». Esta divulgadora ha comentado con Sonsoles Ónega que hay otros remedios caseros, unos polvos con los que se puede dormir por las noches, con el calcetín, y que a la mañana siguiente solo hay que lavar bien los pies para eliminar restos.

Una vez escuchados los consejos de Boticaria García, queda claro el porqué se dice que los pies huelen a queso y cómo evitar el mal olor al quitarse los zapatos. A recordar que siempre será mejor optar por un antitranspirante frente a un desodorante.