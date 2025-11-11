Suscríbete a
ABC Premium

Zapeando

Boticaria García habla sin tapujos sobre la relación entre la tinta de los tatuajes y las probabilidades de padecer cáncer

La divulgadora ha despejado dudas sobre cómo puede afectar el tatuarse la piel en la salud de las personas.

Rosalía le da a Broncano una victoria histórica frente a 'El Hormiguero'

El periodista Carlos García desvela la reacción de Lucas a la entrevista de Andy: «Va a demandarlo y le exigirá 150.000 euros»

'Zapeando'
'Zapeando' la sexta

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Boticaria García ha llegado a 'Zapeando' (La Sexta) para poner sobre la mesa algunos de los mitos que siguen circulando en torno al mundo de los tatuajes: ¿la tinta puede afectar a la salud de las personas? ¿No pueden ponerse epidural aquellos que ... tienen un tatuaje en la zona de la ingle? ¿Cuáles son los efectos secundarios de quienes deciden quitarse un tatuaje? Marian García ha abordado los principales temas relacionados con este universo para despejar dudas y derribar leyendas urbanas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app