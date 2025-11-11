Boticaria García habla sin tapujos sobre la relación entre la tinta de los tatuajes y las probabilidades de padecer cáncer

Boticaria García ha llegado a 'Zapeando' (La Sexta) para poner sobre la mesa algunos de los mitos que siguen circulando en torno al mundo de los tatuajes: ¿la tinta puede afectar a la salud de las personas? ¿No pueden ponerse epidural aquellos que ... tienen un tatuaje en la zona de la ingle? ¿Cuáles son los efectos secundarios de quienes deciden quitarse un tatuaje? Marian García ha abordado los principales temas relacionados con este universo para despejar dudas y derribar leyendas urbanas.

Lo primero es en relación a cómo la tinta podría afectar al organismo y si hay relación entre los tatuajes y las probabilidades de padecer algún tipo de cáncer. Boticaria García ha sido rotunda, para dejar claro que «no, no hay evidencia científica sobre que la acumulación de los pigmentos que se utilizan y que están en la tinta lleguen a influir en la aparición de ningún tipo de patología». De hecho, ha puesto como ejemplo culturas antiguas, de hace 3.000 o 4.000 años, «cuando todos iban con el cuerpo completamente tatuado y entonces no había más incidencia de enfermedades así».

Otra de las preguntas que le han hecho los colaboradores del programa ha sido en relación a las defensas, a si es más fácil coger un resfriado porque al tatuarse disminuirían las defensas. Boticaria ha dicho igualmente que «no». De hecho, ha llegado a referir que podría ser «todo lo contrario, proque hay una investigación importante, un trabajo de 2016 publicado en una prestigiosa revista científica, que sugeriría que cuanto más tatuajes tiene una persona mejor está su sistema inmunitario».

Poner epidural teniendo tatuajes

Una de las cuestiones abordadas es sobre los tatuajes con tinta de color, si es más perjudicial. En este caso ha sentenciado que podría ser por el color rojo, que tiene «sales de mercurio y tiene a generar mayores reacciones por hipersensibilidad, incluso años después de habértelo hecho», pero no lo ha considerado especialmente preocupante. Sí ha compartido que es más difícil eliminar los «Tatus» de colores que los realizados con tinta negra.

Un punto que se ha tratado también es si al hacerse un dibujo en la zona lumbar sería imposible «que te pusieran epidural». Ella lo ha desmentido categóricamente», pero sí ha querido especificar en este punto que hay un factor clave en relación al tema médico, y es que los tatuajes, en según qué zonas, podrían llevar a errores diagnósticos, por lo que ha advertido: «Si vais a haceros una prueba es importante informar al facultativo que vaya a tratarnos de que tenemos tatuajes en los sitios en concreto, para evitar fallos y sustos».

Por último, sobre quitar los tatuajes, ha derribado otro mito que referiría que se dan problemas de salud al eliminar la tinta con láser. Ella ha dicho que «no es cierto» pero que sí es clave ponerse en manos de personal cualificado para que queden cicatrices y se produzcan heridas.