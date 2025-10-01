Boticaria García explica si es realmente efectivo el ayuno intermitente para perder peso: «El beneficio no es mayor...»

Boticaria García tiene remedio para (casi) todo y consejos para (casi) cualquier persona. Ahora que ha llegado el otoño, la divulgadora ha aprovechado su paso por 'Zapeando' (La Sexta) para hablar de esas personas que apuestan por ponerse en forma y mejorar sus hábitos de alimentación, ejercicio y descanso ahora que arranca la temporada. Es por ello que ha hablado de un concepto que ha llegado pisando fuerte y del que se están dando muchas referencias: el 'biohacking'. O lo que es lo mismo, según Boticaria, «lo que los médicos nos han contado toda la vida y que parece que suena mejor en inglés, que es cuidar el sueño, la nutrición y el deporte.

Existen varios niveles de biohacking y de ellos ha hablado la célebre farmacéutica: «el suave, que es básicamente dieta, ejercicio y sueño; el medio, que suele apostar por introducir gadgets, smartwatch y pulseras inteligentes para monitorizar la actividad:; y el duro, que incluye suplementos e implantes». «Vaya, que ahora parece que han encontrado el secreto de la eterna juventud», ha comentado Dani Mateo en tono irónico.

Al referirse a estas pautas recomendables, Boticaria García ha tratado un tema que muchos se plantean, el abordar el ayuno intermitente, pasando «16 horas sin comer y concentrando las ingestas en las ocho horas restantes. ¿Es realmente efectivo?», ha preguntado ella misma. La respuesta ha sido rotunda, lo ha explicado alto y claro: «El beneficio no es mayor que cuando haces una dieta de restricción calórica, ojo». A esto ha añadido un consejo para quienes quieran bajar peso y estar saludables: «Lo que sí deberíamos hacer todos es tomar una dieta rica en polifenoles. Vaya, comer de la huerta… y al entrenar, clave hacer ejercicios de fuerza, eso también es imprescindible», ha terminado afirmando la farmacéutica en 'Zapeando'.

El sueño

Respecto al sueño, la célebre Marian García ha insistido en cómo conseguir la calidad de este, llevar una buena higiene de sueño. Para ello, pautas como estas: «Bajar la luz por la noche y establecer un horario más o menos fijo, con poco margen, para ir a dormir; después, buscar la luz solar a la hora de despertar; el dormitorio debería estar entre los 18 y los 20 grados y la cafeína habría que cortarla entre seis y ocho horas antes de dormir. También dejar el móvil una o dos horas antes de ir a dormir». Boticaria García ha afirmado que hay «estudios sólidos que demuestran que con entre 7 y 9 horas de sueño se da menos riesgo de hipertensión, diabetes e incluso Alzheimer».