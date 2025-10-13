Boticaria García explica qué debes tener en cuenta a la hora de comprar kéfir: «Cuidado con…»

Boticaria García ha llegado al plató de 'Zapeando' (La Sexta) para iniciar su ruta de los consejos y de la salud por los platós. El primero de la semana, el que lidera Dani Mateo, donde han tratado con Maria García el caso de María ... Branyas, considerada la mujer más longeva del mundo. De esta se ha comentado en numerosos programas de televisión, porque la señora, de 117 años, refirió en vida que consumía yogur natural a diario. De hecho, dio la marca incluso y en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) llegaron a decir que se habían agotado esos productos.

En relación a esto es que le han preguntado a Boticaria García si «vale cualquier yogur o solo algunos» y la respuesta de la divulgadora ha despejado dudas: «Lo primero que hay que tener claro es que para llamar a algo 'yogur' debe incluir streptococcus thermophilus y lactobacillus bulgaricus». La farmacéutica ha recomendado siempre mirar la lista de ingredientes y comprobar también que se cumple la que llama «la regla del 3-4-3, esto es que lleve un 3% de grasas, un 4% de azúcares y un 3% de proteínas».

Los colaboradores de 'Zapeando' le han preguntado a Boticaria García sobre otro lácteo del que se habla mucho últimamente, el kéfir. «¿Es una pijada?», le ha comentado Dani Mateo. Boticaria ha aclarado que se trata de un producto muy saludable y que también es recomendable incluirlo en la dieta, destacando algo: «Cuidado con lo que compramos. Hay que mirar la lista de ingredientes y comprobar que ponga levaduras auténticas de kéfir». La farmacéutica ha explicado que la diferencia entre este y el yogur está en que añade levadura «a las bacterias que ya hemos comentado antes que incorpora el yogur».

Boticaria García ha compartido cómo suele tomarlo ella. La experta ha dicho que suele ponerle «un poco de avena, y así se rompe la acidez. Es lo que hago yo y va genial». Si bien muchas personas lo toman como alternativa al yogur, la divulgadora ha dejado claro que ambos son productos beneficiosos para la salud.

La colaboradora ha aprovechado su visita a 'Zapeando' para tratar sobre las tendencias que se ven en redes sociales, especialmente en TikTok. Los tertulianos le han preguntado cómo saber si «estamos delante de una tontería o si es real», en relación a los retos y las suposiciones que se comparten en plataformas. Ella ha dado varias máximas: «Que la explicación sea excesivamente sencilla, como 'es por los corticoides', y que se de una solución mágica, del tipo 'ponte una pegatina'».