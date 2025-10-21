Boticaria García explica cómo hay que comer los kiwis para combatir el estreñimiento: «Con piel, dos piezas al día y…»

«Comerte un kiwi facilita el ir al baño y no es sabiduría popular, ojo». Este ha sido uno de los comentarios con los que Quique Peinado, uno de los colaboradores de 'Zapeando' (La Sexta), ha hecho referencia al tema que Boticaria ... García ha tratado esta semana en el programa que presenta Dani Mateo. La célebre farmacéutica ha compartido que la ciencia avala esta creencia y ya «no es un consejo de la abuela o de la vecina, sino que es ciencia con sello europeo y es algo reconocido».

Lo que genera este efecto diurético y que permite que se facilite el tránsito intestinal está en la composición de esta fruta: «El kiwi tiene un alto contenido en agua, en fibra y en compuestos bioactivos, por lo que es muy bueno para la salud, no solo de cara a combatir el estreñimiento, sino en general, es una fruta importante para llevar una dieta sana y equilibrada». Así lo ha explicado Boticaria García, ante la atenta mirada de los compañeros a la mesa del plató.

La divulgadora ha querido hacer hincapié en varios puntos imprescindibles si realmente una persona quiere beneficiarse de este efecto que genera el consumo de este «todoterreno intestinal»: «Hay que tomar al menos dos kiwis al día, y siempre y cuando formen parte de una dieta sana y equilibrada». Eso por un lado. Por otro, lo beneficioso de comerlo con piel, pese a esa pelusa que lo envuelve: «Comértelo con la piel permite ingerir hasta un 50% más de fibra y un 34% más de folletos. También hasta tres veces más de antioxidantes que si solo se come uno la pulpa».

Al escuchar lo que afirmaba Boticaria García, Dani Mateo y compañía han comenzado a ponerle pegas a eso de tomar la piel por «el pelito que lo envuelve». La boticaria ha dado un consejo: «Se coge un papel, una servilleta, y se le pasa por encima, con algo de presión, como si lo depilaras. Se queda todo ahí y es más rico a la hora de comerlo». Isabel Forner, una de las colaboradores que ha hecho la prueba, no ha quedado muy convencida del tema tras probar la fruta tal que así.

Boticaria García ha querido destacar que lo que marca la diferencia del kiwi en relación a otras frutas es que contiene tanto fibras solubles como insolubles. «Unas aumentan el movimiento de las heces y otras las ablandan y alimenta las bacterias buenas», ha sentenciado la divulgadora.