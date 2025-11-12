Suscríbete a
Boticaria Garcia advierte sobre táperes y botellas que pueden ser tóxicos: «Estos son los únicos que podemos usar sin riesgos»

«¿Por qué hay tantas enfermedades ahora? Porque hacemos las cosas mal». La divulgadora se ha mostrado contundente al hablar de los útiles de cocina que se utiliza de manera cotidiana y los peligros que entrañan según el uso que se les da.

'Y Ahora Sonsoles'
'Y Ahora Sonsoles' ANTENA 3

Maria Sánchez Palomo

Boticaria García ha llegado con su mesa de experimentos al plató de Sonsoles Ónega para compartir un tema del que se habla con frecuencia pero sobre el que los usuarios siguen teniendo dudas: ¿son seguros los tuppers, recipientes y botellas que reutilizamos? La divulgadora ... ha sido clara en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) y ha comentado que iba a dejar claro qué se puede usar y qué no para que no se generen tóxicos que puedan alterar los alimentos e influir en la salud y bienestar de las personas.

