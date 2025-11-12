Boticaria Garcia advierte sobre táperes y botellas que pueden ser tóxicos: «Estos son los únicos que podemos usar sin riesgos»

Boticaria García ha llegado con su mesa de experimentos al plató de Sonsoles Ónega para compartir un tema del que se habla con frecuencia pero sobre el que los usuarios siguen teniendo dudas: ¿son seguros los tuppers, recipientes y botellas que reutilizamos? La divulgadora ... ha sido clara en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) y ha comentado que iba a dejar claro qué se puede usar y qué no para que no se generen tóxicos que puedan alterar los alimentos e influir en la salud y bienestar de las personas.

La clave está en la composición de artículos tan frecuentes en las casas como botellas y vasos, platos, recipientes para conservar comida y botellas para llevar agua u otros líquidos. Boticaria García ha referido que hay siempre que 'leer' los símbolos que llevan estampados estos y otros productos: «La copa y el tenedor, que significa que pueden estar en contacto con la comida, la del microondas, que deja claro que se puede calentar la comida en este electrodoméstico, y la del lavavajillas, entre otras». «Estos son los únicos que podemos usar sin riesgos, siguiendo las indicaciones», ha apostillado esta especialista en nutrición y dietética.

Boticaria García ha compartido que el consumidor encontrará «platos que sí pueden usarse para calentar comida en el micro y vasos que no han de utilizarse para calentar la leche, porque al contacto con las altas temperaturas libera una serie de tóxicos que afecta a los alimentos que tomará la persona». Lo positivo es que en el mercado hay infinidad de opciones: «Los mejores son los de cristal, los tuppers de cristal y las botellas de agua también de cristal. Otra opción están en aquellos que se han fabricado con caucho o silicona, los de bambú natural, etc.». Sobre las botellas, ojo con las de plástico que se reutilizan: «Eso jamás, hay que optar por las de cristal o de aluminio, en su caso».

Ojo con los «rallajos» de las sartenes

Boticaria García ha puesto sobre la mesa otros artículos y productos de uso frecuente que hay que saber cómo usar. Las sartenes, por ejemplo, que «deben tener el símbolo de libres de PFOA, siendo ideales las de aluminio. Y al utilizarlas, evitar útiles que rallen que no sean de metal «y mejor siempre de silicona». Si las sartenes que hay en casa tienen «rallajos», directamente fuera, «al punto limpio», ha dicho Boticaria García.

La colaboradora ha terminado hablando con Sonsoles Ónega sobre las velas. «Las de parafina están hechas de derivados del petróleo. Si estamos cerca, las vías respiratorias pueden salir dañadas. Y las que llevan colorantes no pasa nada, siempre y cuando ventilemos», ha terminado refiriendo Boticaria a la presentadora.