Suscríbete a
ABC Premium

Y Ahora sonsoles

Boticaria García aclara qué hay tras las reacciones que causan medicamentos como el paracetamol y el ibuprofeno

La colaboradora ha explicado qué hay que tener en cuenta a la hora de consumir estos productos y en qué casos puede generar malestar o síntomas de alergia en quienes los toman.

Una madre soltera con dos hijos, «desesperada» porque no encuentra piso: «Temen que deje de pagar»

Una nutricionista advierte del riesgo de usar táper de plástico: «Estos son los únicos seguros para la salud»

'Y Ahora Sonsoles'
'Y Ahora Sonsoles' antena 3

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sonsoles Ónega ha contado con una colaboradora especial en la sección de Boticaria García: María de la Torre es una de las invitadas del público de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), una señora que ha compartido cómo le descubrieron la celiaquía a raíz ... de un malestar que empezó a sentir, según le refirieron, por consumir ibuprofeno. La célebre farmacéutica ha querido aclarar que casos como el de esta ciudadana se deben a diversos motivos, como es el tener cierta tendencia a «efectos gastrolesivos» y el consumir medicamentos «durante un tiempo prolongado, sin atajar el dolor por el que se está ingiriendo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app