Boticaria García aclara qué hay tras las reacciones que causan medicamentos como el paracetamol y el ibuprofeno

Sonsoles Ónega ha contado con una colaboradora especial en la sección de Boticaria García: María de la Torre es una de las invitadas del público de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), una señora que ha compartido cómo le descubrieron la celiaquía a raíz ... de un malestar que empezó a sentir, según le refirieron, por consumir ibuprofeno. La célebre farmacéutica ha querido aclarar que casos como el de esta ciudadana se deben a diversos motivos, como es el tener cierta tendencia a «efectos gastrolesivos» y el consumir medicamentos «durante un tiempo prolongado, sin atajar el dolor por el que se está ingiriendo».

Como María de la Torre hay otras muchas personas que manifiestan poder tener reacciones alérgicas y malestar por el consumo de productos tan populares como el ibuprofeno y el paracetamol y han señalado a la posibilidad de que contentan gluten o lactosa, algo que teóricamente afectaría especialmente a personas con intolerancias y alergias a estos. Boticaria García ha querido calmar a quienes se están preocupando a ese respecto y ha señalado que la clave está en «los excipientes, que son los que ayudan a la pastilla a llegar a su lugar, y que pueden contener gluten, pero muy bajo, menos de 20 partes por millón, igual que almidón de trigo». En estos casos, solo se daría un problema gastrointestinal «si se consumiera en exceso y sin control, pero pensemos que un trozo de pan tiene un millón de veces más de gluten que un comprimido, así que ya ves».

La divulgadora ha referido que, ante la duda, siempre es recomendable consultar con un farmacéutico y ha añadido el caso de la lactosa o el sorbitol, «también presente en muchos fármacos». En estos casos, los efectos son «laxantes» y ha añadido a la lista los «aceites de soja, de almendras, que tienen algunos fármacos, sobre todo las pomadas oftalmológicas y los tratamientos hormonales. Así que ojo a quienes tengan alergia a los frutos secos». Sea como fuere, Marian García ha dejado claro que esto se recoge en los ingredientes y que en la caja ha de indicarse «por ley».

La farmacéutica ha insistido en que la ingesta de estos medicamentos siempre debe hacerse bajo control médica, por prescripción de profesionales. Ha aprovechado para añadir lo que sucede con los suplementos nutricionales, «que los anuncian sin gluten y esto es algo obligatorio, por lo que se usa como técnica de marketing para vender más». Ante las dudas, preguntar a los boticarios de toda la vida.