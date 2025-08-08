¿Bote a la vista? Juan Ibáñez confirma la próxima visita de Manu y Rosa a 'El Hormiguero': «Van a ir casi seguro»

A falta de conquistar el bote de 1.666.000 por el que jugaron este viernes 8 de agosto, Manu Pascual y Rosa Rodriguez continúan sumando hitos en su andadura en 'Pasapalabra'. Sin ir más lejos, el 'momento histórico' protagonizado por el madrileño en el programa anterior en la prueba de 'La Pista'.

El tándem formado por el madrileño y la coruñesa regala a los espectadores tarde a tarde una de las etapas más emocionantes del concurso de Antena 3. En cada 'Rosco' crece la expectación, a la vez que el premio va creciendo de 6.000 a 6.000 euros en cada entrega. La pregunta del millón es ¿cuándo caerá?

La única certeza es que en el momento que vaya a ocurrir, no pillará por sorpresa a la audiencia. Lo más probable es que, como ha sucedido en ocasiones previas, Antena 3 anuncie con antelación la entrega del bote. De hecho, se suele emitir en un horario especial en 'prime time'. Además, los anteriores aspirantes a la victoria han visitado'El Hormiguero' justo antes de la proclamación del ganador.

Manu y Rosa se sentarán con Pablo Motos próximamente

Una visita que, en el caso de Manu y Rosa también se está fraguando, como se le escapó a Juan Ibáñez. El colaborador del programa de Pablo Motos y su compañero Damián Mollá, quienes dan voz y vida y Trancas y Barrancas, acudieron como invitados.

Ibáñez, que acompañaba a Manu, comentó la pregunta que el concursante le había formulado sobre las hormigas «Me ha preguntado cómo estamos Damián y yo debajo de la mesa de 'El Hormiguero', pero le he dicho que es un secreto, que si se lo cuento sería guay, pero luego tendría que matarle», bromeó.

Continuando con el tono jocoso, Roberto Leal añadía que «para nosotros sería también un lío porque tendríamos que buscar a alguien rápido para sustituirle. O si algún día van a 'El Hormiguero', porque no han ido nunca…».

Era entonces cuando Juan Ibáñez casi confirmaba la participación de los concursantes de 'Pasapalabra' en el programa de Pablo Motos la próxima temporada. «Van a ir casi seguro… Ahí os podéis asomar, porque algo se ve, pero no vamos a contar los secretos de nada».