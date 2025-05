Bosco da una sorpresa mayúscula y gana 'Supervivientes 2023' al superar un titánico duelo contra Adara

Nadie hubiera imaginado cuando aquel chaval desconocido saltó del helicóptero haciendo una alucinante acrobacia que 107 días después el publico lo coronaría como ganador. El cheque de 'Supervivientes 2023' ya tiene dueño, uno que ha pillado por sorpresa a la mayoría de los espectadores. Bosco Blach Martínez Bordiú se proclamó vencedor del concurso de Telecinco en la gran final del jueves 29 de junio tras derrotar a Adara Molinero en un reñidísimo duelo. Pese a la legión de seguidores que acumula la madrileña desde que se diera a conocer en 'Gran Hermano 17' no consiguió regalarle el doblete a la madrileña.

En el epílogo de la aventura de 107 días de 'Supervivientes', a los finalistas les quedaban todavía varias pruebas por superar hasta poder conocer el nombre del ganador. Pero ya lejos de los salvajes paisajes de los Cayos de Honduras, el desenlace se desarrolló en el plató de los estudios de Mediaset, donde aterrizaron los 'robinsones' en dos helicópteros.

La noche empezó con Adara Molinero y Jonan Wiergo llegando al cierre del concurso como finalistas de pleno derecho. No así los otros dos concursantes que habían vuelto a España junto a ellos, Asraf Beno y Bosco Martínez Bordiú. Ambos estaban todavía pendientes de la decisión de la audiencia, en cuyas manos quedaba la elección del tercer finalista.

Asraf, el imprevisible cuarto finalista

Al inicio de la gala, Carlos Sobera anunciaba los porcentajes ciegos de los últimos nominados de la edición, añadiéndole al resultado máxima expectación. Con apoyo de un 48,3% el uno, y un 51,7% el otro, Asraf quedaba cuarto y se convertía en el último expulsado.

Inmediatamente las redes estallaban denunciando un supuesto tongo por haber dejado fuera, contra todo pronóstico, al denominado 'rey del fuego'. «Lo más complicado ha sido no estar tan acompañado en esta aventura. Me he sentido solo en muchas ocasiones. Pero no pasa nada, yo he hecho un gran concurso, lo que me gusta y estoy orgulloso. Me sabe mal haber acabado cuarto, pero más mal me sabe que se haya acabado el concurso», se sinceraba el novio de Isa Pantoja en su entrevista con Sobera.

Era el presentador también quien confirmaba la bestialidad de peso que había perdido Asraf. El ceutí volvía de Honduras con 21,6 kilos menos, superando a Jaime Nava como el concursante que más había adelgazado durante su estancia en la selva. El deportista perdió 18,3 kilos.

Después comenzaron las pruebas para elegir a los dos duelistas. Primero los tres finalistas se jugaron el puesto participando en la 'Torre de Morgan', una prueba donde debieron construir una escalera para llegar hasta arriba y encender un pebetero con una antorcha. Bosco, por lograrlo en tercer lugar, quedó de nuevo nominado.

El primer finalista se decidiría automáticamente en la segunda prueba, la apnea. A los 30 segundos, Jonan salió del agua y le sirvió a Adara en bandeja otra victoria. Si la acompañaría él o el sobrino de Pocholo en el duelo volvía a ser decisión de la audiencia.

Paralelamente, llegaba otro de los momentos estelares de cada entrega: el cara a cara con la báscula del resto de supervivientes. De los tres finalistas, Jonan fue el que más peso perdió, 12 kilos. Lo siguió muy de cerca Bosco, con 11. Y a años luz, Adara, quien solo había adelgazado tres kilos.

Instantes más tarde, Carlos Sobera revelaba qué concursante habían decidido los espectadores que pasara a la final junto a Adara. Así, se producía la segunda salvación para Bosco de la noche y Jonan se convertía en el tercer clasificado.

La 'pillada' a Adara y Bosco

Pero todavía quedaba tiempo para la sorpresa y no era el nombre del ganador precisamente. Hace unos días la revista Lecturas publicaba que Adara y Bosco habían tenido una 'noche de amor' en el hotel donde se alojaron al ser evacuados de Honduras. 'Affaire' confirmado en directo cuando los micros pillaron al aristócrata pidiéndole un beso al oído.

Como buen presentador de 'First Dates', Sobera no podía dejar pasar la ocasión para hacer de Cupido, y tras mucho insistir, al final consiguió sacarles un pico en plena gala.

Y tras una cuenta atrás, se cerraba el televoto con el veredicto de la audiencia. Laura Madrueño apareció en plató con el cheque de 200.000 euros del premio y Carlos Sobera pronunciaba las palabras mágicas: «Los espectadores de 'Supervivientes 2023' han decidido que el ganador de esta edición sea ¡Bosco!»