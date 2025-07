'La ruleta de la suerte' no da crédito con el bonito gesto de un concursante con una rival: «¡Qué bueno eres!»

'La ruleta de la suerte' (Antena 3) es uno de los clásicos de la televisión y sus seguidores siguen fieles cada día a su cita a eso de las dos de la tarde. Y es que, el concurso de la cadena de Atresmedia a pesar de lo que puede parecer un formato simple tiene 'enganchados' a su legión de fans que a diario siguen a los concursantes en el destino que les deparará la ruleta. Pues bien, si hace un par de semanas la audiencia quedó en 'shock' al ver cómo una participante resolvía todo un panel sin ninguna letra; ahora los telespectadores han quedado anonadados ante el bonito e inusual gesto que ha tenido un concursante con una de sus rivales.

'La ruleta de la suerte' arrancaba un día más su concurso y tenía turno de tirada Tati, que caía en el gajo de la quiebra. Entonces, llegaba la hora de Gaspar que echaba un vistazo a la ruleta para ver cuál era la mejor jugada que podía hacer.

Así, el concursante del programa de Antena 3 tenía la opción de llevarse 400 euros pero lejos de tener en mente dicha 'jugada', el participante apostó por intentar caer en el gajo de 'pierde turno' para que así su otra compañera ubicada en el atril amarillo pudiera llevarse el dinero. «Eso sería lo perfecto para Eva», le apuntaba Jorge Fernández,presentador del concurso.

«Lo voy a intentar», manifestaba Gaspar que viendo que él no iba a poder ganar nada, trató de ayudar a su compañera de 'La ruleta de la suerte'. Y así fue, con toda la fortuna la ruleta se paró en 'Se lo doy' y el participante del concurso de Antena 3 le cedió a Eva. «Pero, ¿de verdad ibas a la quiebra? ¡Qué bueno eres Gaspar!», manifestaba Jorge Fernández alucinado por el bonito gesto del concursante del atril azul. «Bueno, si no me voy a llevar nada, que se aproveche ella», apuntaba Gaspar. «Bueno, no, una tirada buena te hubieras llevado 200 euros, bueno no, 400 euros», le replicaba el presentador de 'La ruleta de la suerte', mientras que Eva le daba las gracias al concursante por el detalle que había tenido.