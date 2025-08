'En boca de todos', obligado a disculparse ante el insulto «encubierto» a Pedro Sánchez de un invitado

Con la actualidad política tan revuelta, las consignas e insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han convertido en algo ya casi cotidiano. Así, durante una época estuvo muy de moda el 'boicotear' las conexiones de los medios con el famoso grito 'Que te vote Txapote', durante la DANA algunas pintadas con insultos al jefe del Ejecutivo también fueron captadas por las cámaras y ahora un invitado de 'En boca de todos' (Cuatro) se la ha jugado al programa al colarle de manera encubierta un exabrupto al líder socialista. Un hecho que obligó a Nacho Abad, presentador del espacio de la cadena de Mediaset, a disculparse con los telespectadores y a la vez a darles las gracias por haberle alertado de lo que se estaba viendo a través de las cámaras.

'En boca de todos' entrevistaba al empresario Donato Conde que entraba en directo en el programa de Cuatro para denunciar que unos okupas habían destrozado una de las embarcaciones de su propiedad. Así, Nacho Abad lo estuvo entrevistando durante varios minutos a través de una videollamada que dejaba ver al invitado en una habitación en la que había una pizarra a un lado en la que la audiencia se dio cuenta de lo que había escrito en ella. «Pedro Sánchez H. D. P. Corrupto», rezaba el texto de la pizarra que estuvo a la vista de todo el público el tiempo que duró la charla.

El espacio de Cuatro avanzó de asunto como si nada, pero al tiempo Nacho Abad paralizó 'En boca de todos' para disculparse por lo que había ocurrido durante la entrevista a Conde. «Gracias a las redes sociales hemos descubierto algo que ha sucedido durante el programa, 'En boca de todos', de lo que yo sinceramente ni me había dado cuenta. Tienen ustedes una vista que yo no tengo, a veces», manifestaba el presentador que daba la cara ante el insulto a Pedro Sánchez que habían estado mostrando durante minutos.

Durante la emisión de nuestro programa se ha podido leer una expresión contra el presidente del Gobierno. Condenamos cualquier insulto.



«No lo queremos pasar por alto. Durante esta videollamada de este invitado, Donato, se han dado cuenta de que detrás había una pizarra con un mensaje contra Pedro Sánchez, acompañado de un insulto con las siglas que están viendo. Pone Sánchez HDP y corrupto», indicaba Nacho Abad, que continuaba disculpándose. «Condenamos, obviamente, la utilización de nuestro programa para mandar un mensaje encubierto del que no me he dado cuenta. Yo estaba hablando de un barco y no sabía que estaban utilizando esto para insultar a Sánchez», se justificaba el conductor de 'En boca de todos' que daba por zanjado el asunto con un mensaje final: «Lo condenamos y les damos gracias a ustedes que nos ven por alentarnos a condenarlo. Yo lo condeno porque no me parece nada bien».