Blas Cantó se sincera sobre su infancia sin padre: «Cuando murió, se dio cuenta de lo que se había perdido»

A pesar de su juventud, Blas Cantó ha conseguido ser reconocido como una de las grandes voces de nuestro país. Así lo certifica su extensa trayectoria sobre los escenarios con Auryn y en solitario, que le ha llevado incluso a ser elegido para representar a España en Eurovisión, una tarea que llevó a cabo en el año 2021 en Róterdam con 'Voy a quedarme'.

Sin embargo, lo cierto es que detrás de su mágica voz se esconde una dramática historia que él mismo ha relatado este viernes en una entrevista en 'Y ahora Sonsoles'. El cantante murciano ha hablado en Antena 3 con Sonsoles Ónega sobre la complicada infancia que vivió, la dolorosa muerte de su abuela y la reconciliación con su padre, ausente durante buena parte de su vida, antes de que este falleciera a causa de un cáncer terminal.

Una infancia sin padre y el papel crucial de su abuela Joaquina

Preguntado por estos primeros años de vida, el artista ha revelado que nació en una familia muy humilde, sin apenas recursos. Su madre tenía 19 años cuando se quedó embarazada y su padre lo abandonó al poco de nacer, por lo que fue su abuela, Joaquina, quien se hizo cargo tanto de Blas con ayuda de sus hermanas. A pesar de esta complicada situación, las mujeres de su vida «supieron protegerle» y le enseñaron muchos de los valores que mantiene a día de hoy.

El fallecimiento de su abuela, en diciembre de 2020, supuso un verdadero revés para Cantó, que llegó, incluso, a somatizar el dolor física y psicológicamente: «Mi abuela fue todo. Su pérdida para mí fue lo más doloroso de toda mi vida, me pilló en la época que más tenía que disfrutar, la de Eurovisión», ha comentado el artista de Ricote.

«Fue un momento muy vulnerable porque era lo más importante que había hecho en mi vida y la persona más importante no lo pudo ver», ha revelado afectado el cantante, hablando del papel fundamental que tuvo su abuela en su desarrollo como persona, ayudándole a ignorar esa «ausencia paterna».

Sonsoles Ónega quiso preguntarle entonces por estos primeros años de vida sin su padre al lado y sobre si, en cierta manera, esto le afectó: «Cuando eres pequeño no te das tanta cuenta, pero cuando te haces mayor, sí lo notas. Notas que algo te faltaba», ha asegurado.

La reconciliación de Blas Cantó con su padre antes de morir

Todo cambió cuando a su padre le diagnosticaron un cáncer terminal y le dieron dos semanas de vida. En aquel momento, este quiso reconciliarse con su hijo y recuperar el tiempo perdido durante tantos años: «Recuperamos el contacto antes de fallecer, estuve en el hospital y paseamos juntos. Fue un shock porque era muy joven, tenía 49 años. Mi madre lo sintió mucho, fue la que más lo sintió. Yo creo que en esos momentos él se dio cuenta de lo que se había perdido», ha recordado.

La sincera despedida de Blas Cantó a su padres tras su fallecimiento en 2020 Instagram

Gestionar un duelo como este no fue sencillo para Blas Cantó, que se sintió «mal» por no sentirse tan dolido como pensaba que debía. «Con mucha terapia, aprendes a gestionar ese sentimiento tan agridulce y doloroso. Yo a mi padre lo quería y yo quería que estuviera, pero no pudo estar. No puedes pasarte la vida echándole la culpa, ni culparte a ti por no sentirte como deberías», concluyó el exrepresentante de España en Eurovisión.