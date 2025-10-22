Pablo Motos se salta el guion e impone un inesperado reto a Blanca Suárez y Manu Ríos: «Quiero ver si sois capaces de…»

El próximo lunes 'El Hormiguero' celebrará 3.000 entregas, una cita amadrinada por una invitada del club Platino: Laura Pausini. Calentando motores antes de escribir esa página en el libro de su historia, el 'show' de las hormigas contó este miércoles 22 de ... octubre con dos de los protagonistas de 'Respira'.

🍿 @blancasuarezweb y Manu Ríos nos presentan la segunda temporada de ‘Respira’, que se estrena el 31 de octubre en @NetflixES #BlancaManuEH pic.twitter.com/Gv9I4xEm0E — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 22, 2025

Blanca Suárez y Manu Ríos presentaron la segunda temporada de la ficción española de Netflix, cuyo regreso a la plataforma de 'streaming' será el 31 de octubre. En esta nueva tanda de capítulos, la cirujana Jésica Donoso, el personaje encarnado por Suárez, arranca convaleciente tras ser atacada por un paciente al final de la primera temporada. «No empiezo muy bien. Empiezo en modo recuperación… O no. Ya veremos qué pasa», lanzó la madrileña.

Pero Pablo Motos se había informado sobre lo que le va a acontecer al equipo médico del Hospital Joaquín Sorolla en los próximos episodios. En el caso de Blanca Suárez, «me han dicho que como estás todo el día en la cama, te dormías». «No confirmo ni desmiento, pero podría ser que hubiera ocurrido», apuntó la invitada. Además, dio a entender que otro compañero o compañera también sufre una hospitalización en algún momento de la trama, «y también durmió.

En vista de que iban con pies de plomo para no desvelar nada prohibido, Motos los tranquilizó apuntando que «algo de spoilers es inevitable que hagáis, echadme la culpa a mi». Trancas y Barrancas dedujeron que si el personaje de Blanca Suárez hubiera muerto, «¿qué harías aquí?».

Los actores aprendieron a suturar con una sandía y un pollo

A Manu Ríos le tocó abrir el apetito a los espectadores para que se enganchen a la segunda temporada de 'Respira'. «Así a rasgos generales, creo que uno de los puntos fuertes es que habla mucho desde el lado personal de los médicos y de cómo pensamos que son héroes. En realidad, cuando se quitan la bata tienen también muchos problemas. Básicamente se resume en cuidar a los que nos cuidan para que tengamos una sociedad más sana. Y cómo ellos se debaten entre la ética y lo que deben hacer en un sistema corrupto y deteriorado, donde se prioriza lo económico y lo político. Se ve mucho el lado humano de los médicos», desarrolló el actor.

El presentador sintió curiosidad por cómo el elenco ha estudiado para interpretar a médicos. Para aprender a suturar han practicado con pechugas de pollo y sandías. Una foto realizada por la actriz madrileña dio prueba de ello. «Sí, he operado a una sandía y un melón. Sobrevivieron, así que no lo haría tan mal», bromeó.

Su compañero destacó que hay un gran equipo de profesionales en 'Respira' y trabajaban con prótesis muy realistas. «Cuando veáis la serie comprobaréis que las operaciones parecen que están hechas en un cuerpo real. Entonces, practicábamos en casa con lo que teníamos a mano y en el set con las prótesis». Blanca Suárez confesó sus ganas de que llegue el estreno para empezar a publicar fotos de detrás de las cámaras.

En cuanto a Motos, no se resistió a proponerles un reto. «Como no me creo que seáis capaces de coser, he traído una pechuga de pollo. Quiero ver si sois capaces de abrir y suturar». Los invitados completaron con éxito el desafío.