Bibiana Fernández dice lo que muchos piensan pero callan de las polémicas de Lolita y Alejandro Sanz: «Hasta el mismísimo»

Varias polémicas son las que están actualmente llenando las tertulias de la crónica social. Por un lado, las controvertidas intervenciones de Lolita en 'Tu cara me suena' dirigiéndose a Yenesí y, por otro, la acusación de una fan a Alejandro Sanz de «conductas inhumanas». Dos frentes que son la comidilla de los corrillos del cuchicheo y de los que ha hablado alto y claro Bibiana Fernández, colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) en la presentación de una película. Una reflexión, de la que se ha hecho eco 'Aruser@s' (La Sexta), en la que la tertuliana dice sin morderse la lengua lo que piensan muchos pero callan por el miedo al qué dirán.

«Por Dios bendito, la verdad, es que ahora mismo es que te la tienes que coger con papel de fumar», comenzaba diciendo Bibiana Fernández a la prensa que le preguntaba por las polémicas de Lolita y de Alejandro Sanz. «Estoy hasta el mismísimo papo de que no se pueda decir nada», espetaba la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' absolutamente indignada antes de centrarse en el caso del cantante por el que le cuestionaban.

«Yo he follado toda la vida de Dios, nunca he encontrado depredadores sexuales. Yo me he acostado con quien me ha dado la gana, cuando se follaba, porque ya todo es por teléfono, ahora ya no se hace nada en directo», apuntaba Bibiana Fernández con su habitual claridad en la pieza de 'Aruser@s' antes de seguir reflexionando.

«Hija mía, es que ahora llamas a una amiga y dice que estás invadiendo su intimidad y ahora me voy para mi casa con ese calor, como Camacho sudando, es que ya no se puede hacer estos estrenos como no sea en El Corte Inglés con aire acondicionado, no es por hacerle publicidad pero qué buen tiempo hace allí», terminaba declarando la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' que provocaba la inmediata reacción en el plató de 'Aruser@s'.

«Pues, tiene razón Bibiana Fernández, que no se puede hablar de nada en ocasiones y también es verdad que los famosos ahora tienen que estar informados de todo», manifestaba Alfonso Arús, presentador del programa de La Sexta, mientras que Angie Cárdenas, colaboradora, también se posicionaba del lado de la tertuliana: «Tiene razón ahora todos tenemos la piel muy fina» .