Bibiana Fernández deja 'ko' con su arranque más insólito: «Me voy a mear ahora mismo aquí en directo»

Con gran parte del público disfrutando del 1 de mayo, la parrilla de televisión ha mantenido su programación habitual este viernes, por lo que la audiencia ha podido disfrutar de espacios como 'Espejo Público' (Antena 3) o 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco). Precisamente, ha sido en este último en donde Bibiana Fernández, colaboradora del matinal, ha dejado enmudecido a sus compañeros de plató con la inesperada salida que tenía en plena tertulia de 'El aperitivo'.

Todo ocurría cuando Jano Mecha, presentador este viernes de 'El programa de Ana Rosa', llevaba a sus colaboradores a opinar acerca de un innovador tratamiento cosmético: el semen de salmón. Así, el matinal de Telecinco ofrecía un vídeo informativo en el que aparecían famosas como Lindsay Lohan, Kim Kardashian o Jennifer Aniston como personajes que habían rejuvenecido su cara gracias a este novedoso método.

A la vuelta de la pieza informativa, Jano Mecha se interesó por la opinión que le merecía a sus colaboradoras y ahí fue donde Bibiana Fernándezenmudeció a todos con su inesperado arranque.

«Yo me voy a mear ahora mismo aquí en directo pero no lo voy a hacer por respeto a mis compañeros de mesa y a ti que sabes que te adoro porque te he visto aquí crecer», comenzaba diciendo la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' que dejaba impactados a los presentes en el estudio del espacio de Mediaset con su expresión antes de hacer público lo que pensaba.

«Mira, la mayoría de las mujeres que han salido ahí se han hecho un 'lifting' porque, concretamente, ha salido una mujer que llevó muy mala adicta, fue adicta a muchas sustancias que no es que critique, sino que me limito a reflejar la realidad, que eso no hay ballena que lo pueda», señalaba Bibiana Fernández echando por tierra el tratamiento. «Eso se ha pegado un estirón que se ha puesto el pescuezo aquí detrás y entonces ella ha dejado esa mala vida, esos malos hábitos...», apuntaba la tertuliana de 'El programa de Ana Rosa' que dejaba claro su posicionamiento sobre el tratamiento estético.

«Pues, si tú una piel la tratas bien, pues dura más y si después te metes un estirón te queda hecha un escándalo. Y, lo del semen, pues podría hacer sobre esto un alegato, pero esto lo dejo para la Menéndez Pelayo, por ejemplo», sentenciaba Bibiana Fernández ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa'.