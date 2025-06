Bertín Osborne desvela en 'Tu cara me suena' por qué rechazó ir a Eurovisión: «Andaba de capa caída»

Bertín Osborne y Gisela en 'Tu cara me suena'

La primera semifinal de la 12ª edición de 'Tu cara me suena' desembarcó este viernes 27 de junio en Antena 3 con la proclamación de la primera finalista. Ninguna sorpresa: Melani sumaba otra victoria de gala, además de asegurarse una más que merecida plaza en la final.

La concursante prodigio de 'Tu cara me suena' vencía por quinta vez en la presente edición del formato tras deslumbrar con una de las imitaciones más complejas que el pulsador le ha impuesto. Y es que a la benjamina le tocó recrear el 'Wasted Love' con el que el austriaco Johannes Pietsch, JJ, conquistaba Eurovisión 2025.

No fue la única actuación eurovisiva de la noche. Goyo Jiménez se marcaba su mejor imitación al clavar la canción más pegadiza de la pasada edición del certamen. El cómico montó la fiesta padre en plató reproduciendo el viral 'Espresso Macchiato' de Tommy Cash, tercer clasificado en Basilea.

Las dos veces de Gisela en el festival

Tanto protagonismo a Eurovisión dio pie a que Bertín Osborne, Gisela e incluso Àngel Llàcer revelaran experiencias personales relacionadas con el festival. «¿Te han llamado alguna vez para ir a Eurovisión?», preguntó Manel Fuentes a Osborne. El cantante jerezano confirmó que así fue. «¿Y no fuiste?», insistió el presentador. «No, porque no me gustaba», lanzaba el cantante.

Fuentes quiso saber entonces por qué sí aceptó presentarse al emblemático Festival de Sanremo en Italia, a lo que el concursante comentaba que en ese caso, «me divertía porque era en italiano y tal, y además allí la repercusión era brutal». «Pero Eurovisión, cuando me lo ofrecieron a mí, ya andaba de capa caída y dije 'déjate, déjate'», reconoció sin ambages.

«Perdóname, pero yo he ido dos veces a Eurovisión», apuntaba Gisela. La cantante catalana recordó a la audiencia que aparte de ser corista de Rosa en 2002, participó en solitario representando a Andorra en 2008.

Hasta Àngel Llàcer tenía una anécdota eurovisiva que compartir con los espectadores, la de su pésima experiencia en la final de este año en Suiza. «Yo estuve en Basilea. Pagué 250 euros por ver Eurovisión. Cuando llego, me siento y 'pam', una columna. Todo lo que pasó, pasó detrás de una columna», se quejó el presidente del jurado.

Por lo menos la actuación de Goyo Jiménez fue tan brillante, que Llàcer no solo hizo campaña para que el cómico ganara la gala, también le agradeció por haber podido disfrutar de la actuación que no vio en Eurovisión.