Belinda Washington paraliza 'El Hormiguero' para hacer algo insólito que deja estupefacto a Pablo Motos: «Respeta lo respetable»

Hace casi un año aterrizaba en Atresplayer Premium, 'Eva & Nicole', drama de intriga ambientado en la Marbella de los 80 que narra la rivalidad entre dos poderosas mujeres de la jet set. Después de cosechar un gran éxito en la plataforma, los espectadores tendrán la oportunidad de verla en abierto a partir del próximo jueves en Antena 3. Ante el inminente estreno de la ficción en la cadena generalista, Hiba Abouk y Belinda Washington, dos de sus protagonistas, estuvieron este lunes 5 de mayor en el 'El Hormiguero' para promocionarla.

Sin embargo no llevaban ni un minuto en plató cuando Belinda Washington pidió un momento antes de la entrevista, dejando en 'shock' a Pablo Motos. «Me he traído mis palos… Desnúdate», le pedía al presentador en broma. La británica procedía a activarle el chi, o la energía vital en la medicina tradicional china, para susto del de Requena que accedía a dejarse hacer, pero con muchas reticencias. «No, no, no, no, no ¿Abierto de piernas? Respeta lo que es respetable», pedía turbado. La invitada lo tranquilizaba asegurando que solo pretendía relajarlo, «se lo he hecho a todos los de la serie cuando estaban cansados».

Las fiestas de Marbella en los años 80

Concluido el ritual, por fin se sentaban en la mesa para hablar de la serie y de la historia de dos mujeres muy poderosas enfrentadas a muerte. «Tenemos un pasado en común bastante doloroso para mí», adelantaba Abouk, cuyo personaje es Eva. «Pero cuéntame algún spoiler. ¿Se portó mal contigo con un chico?», solicitaba con el anfitrión, con la miel en los labios. «Lo del chico es lo de menos, pero también. Tiene muchísima acción, mucha fiesta, mucho lujo, mucho drama… Y la pareja que forman Belinda y Belén (Rueda) es espectacularmente cómica», añadía esta.

Washington se mete en el papel de «la Sancho Panza de Nicole», su mano derecha. Además, desveló que ella conoció a una de las mujeres en las que está inspirada la serie, Olivia Valère, a quien describió como «muy embaucadora, muy hipnótica, porque esa gente que te hace sentir muy bien desde que llega».

Motos quiso averiguar más detalles jugosos sobre las fiestas marbellí de los 80. «Creo que se callan muchas cosas que sucedían. Cuanto más espectaculares eran las fiestas, pero locuras, mejor para cada una de las anfitrionas. Entonces, aunque no es real exactamente, sí hay muchas cosas en la serie de lo que sucedía. Y acudían gente como Charlton Heston, Gina Lollobrigida, Liza Minnelli, Lola Flores… Ahí, si no estabas invitado, no eras importante. Había gente que incluso pagaba por estar en esas fiestas, porque si no, pues no estaban en el top», comentaba la presentadora.

No contento con la respuesta, el presentador ponía sobre la mesa los rumores sobre unas orgías que se celebraban por aquel entonces en la ciudad malagueña. «Yo he estado en más de una» lo vacilaba Washington. Creo que sí que había orgías, había cuartos oscuros, había drogas, había trapicheos… Había de todo. Que no es que todos se drogaran, pero muchos de ellos sí», dejaba caer.