Belén Esteban revela por qué rompió su amistad con Ylenia Padilla y es tajante: «Entró en una espiral de destrucción»

Tras cuatro años alejada de la televisión, Ylenia Padilla ha vuelto a saltar a los medios después de que se desvelara que se encontraba en paradero desconocido en pleno juicio. La exparticipante de 'Gandia Shore' y 'GH VIP' está acusada por un supuesto delito contra la dignidad de la persona por motivo de identidad sexual tras insultar y amenazar a la humorista Elsa Ruiz.

Los hechos se remontan a 2021, cuando Ylenia se convirtió en foco de la polémica por sus declaraciones en contra de la ley trans y el colectivo LGTBIQ+. La que fuera uno de los rostros 'estrella' de Telecinco durante años, llegó a lanzar en sus redes insultos tránsfobos y amenazas contra Elsa Ruiz. Entonces, decidió alejarse de la televisión y desaparecer de las redes sociales.

No obstante, Ylenia ha vuelto a saltar a los medios después de que 'Público' desvelara el pasado martes que había permanecido en paradero desconocido cerca de dos meses mientras un juez intentaba notificarle la apertura de un juicio oral por su causa con Elsa Ruiz.

La humorista contó este miércoles en un vídeo publicado en Instagram que el odio que recibió en aquella época le llevó a «intentar suicidarme» y a dejar de trabajar. A pesar de encontrarse mejor, la cómica lamentó que «cada paso en el proceso judicial es rememorar todo de nuevo y revivir este dolor».

Elsa arremetió contra Ylenia en su vídeo por «querer alargar todavía más esta situación y reírse de mí y de la Justicia». Y es que, tal y como explicó, la de Benidorm no ha cumplido durante meses «con su obligación de estar localizable ni ha comunicado un cambio de domicilio si es que lo hubiera».

Esta semana, Ylenia quiso dar su versión sobre lo sucedido. En el programa de Cuatro 'En boca de todos', negó que estuviese desaparecida y aseguró que «todo lo que están publicando sobre mí es falso, como lo ha sido desde el minuto cero». Tal y como explicó, «se ha declarado la nulidad procesal y se ha exigido a fiscalía que concrete cuál es el delito de odio».

Además, Ylenia se defendió asegurando que «las cosas feas que dije eran en respuesta a los usuarios que me acosaban en directo, en ningún caso se referían a todo un colectivo del que siempre he sido aliada». Y es que, señaló, fue víctima de un «linchamiento feroz contra el que se tuvo que defender».

La confesión de Belén Esteban sobre el final de su amistad con Ylenia

La supuesta desaparición de Ylenia y el juicio en el que está inmersa han sido tema de debate en algunos programas de televisión. Este fue el caso de 'No somos nadie', el nuevo formato del universo 'Sálvame' -tras el final de 'La familia de la tele' en TVE-, presentado por María Patiño y Carlota Corredera.

En el programa de este viernes, los colaboradores hablaron sobre esta cuestión. Entre ellos, Belén Esteban, quien fuera amiga íntima de Ylenia durante años, especialmente a raíz de la participación de ambas en 'GH VIP 3'. «Yo la he querido mucho, mucho, pero hubo un momento en que la tuve que dejar de seguir y cortar mi amistad completamente con ella», lamentó.

Ylenia Padilla y Belén Esteban en 'GH VIP 3' telecinco

La colaboradora quiso explicar los motivos del final de su amistad con Ylenia. «No me gustaba lo que decía. Hacía vídeos en contra de mí», señaló, visiblemente dolida. Y es que, para Belén, ella se comportó «no como una hermana, sino como una madre». «Tiene a sus padres, maravillosos, pero cuando venía a 'Sálvame Deluxe', con la movida de Kiko Matamoros, yo le decía que estuviera tranquila», recordó.

Sin embargo, tras años de una amistad muy estrecha, «Ylenia entró en una espiral de destrucción», según Belén Esteban, lo que hizo que la colaboradora se alejara de su amiga y no tenga, a día de hoy, contacto con ella.

Belén sobre Ylenia: "la tuve que dejar de seguir".#NoSomos19S pic.twitter.com/FhvAC3z9Jy — TEN TV (@TENtv) September 19, 2025

No obstante, Belén Esteban se alegró este viernes de que la que fuera su amiga se haya recuperado. «Tengo entendido, y ojalá sea así, porque yo no le deseo mal, que está ya mejor y que está en Benidorm, que es donde vive su familia», reveló.

Durante el programa, Carlota Corredera conectó con Elsa Ruiz, quien se mostró reticente a llegar a un acuerdo extrajudicial con Ylenia. «Ha tenido mucho tiempo para ponerse en contacto conmigo y para pedir disculpas o mostrar algún gesto de arrepentimiento. Ella no se retracta, así que cualquier tipo de acuerdo llega tarde y mal», zanjó.