Belén Esteban echa una seria reprimenda a David Broncano: «Estoy muy enfadada contigo»

'La Familia de la Tele' ya tiene fecha definitiva de estreno. El nuevo magacín vespertino de La 1 se iba a incorporar a la parrilla el pasado martes 22, pero la cadena pública tuvo que posponerlo con motivo del fallecimiento del papa Francisco. Así las cosas, el formato desembarcará en RTVE el lunes 28 de abril con María Patiño, Belén Esteban, Inés Hernand, Aitor Albizua, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés y Lydia Lozano, compitiendo directamente con 'TardeAR' o 'Y ahora Sonsoles'.

Ante el inminente estreno, María Patiño y Belén Esteban ejercieron de embajadoras del formato en 'La Revuelta', donde regresaron este jueves 24 de abril. Ambas figuras televisivas se dejaban ver primero en el palco del Teatro Príncipe Gran Vía. Desde la distancia, la Esteban lanzaba una advertencia a David Broncano. «Estoy muy enfadada contigo, luego lo hablamos».

La invitación de Belén Esteban a Broncano para ir al programa

Tras las secciones pertinentes, las dos invitadas entraban en el escenario prometiendo. «Tú ayer querías un obispo... mira lo que tienes», bromeaba Patiño. «Creo que vamos a conseguir que venga alguien», dejaba caer el presentador.

Su compañera no tardaba en soltar el motivo de su cabreo con el cómico. «Estoy muy enfadada contigo. Este es mi momento, quiero que lo vea toda a España. Yo he venido aquí siete veces encantada porque me lo paso de puta madre. Pero ahora que estoy en Televisión Española como tú quiero que este señor un día venga a 'La familia de la tele'», le reprochaba en directo.

Patiño salía en defensa de Broncano recordándole a su colega que este siempre dice que no se casa con nadie. La cuestión es que, según Belén Esteban, sus jefes estaban empeñados en conseguir que Broncano acudiera al nuevo programa de las tardes. Pero viendo que este no cambiaba de opinión, cambió de estrategia. «David, me haría mucha ilusión»