Belén Esteban aplaca los rumores de crisis matrimonial y desvela su situación

Belén Esteban no está en Telecinco, pero sigue en Telecinco. Tras la cancelación de 'Sálvame', la ex de Jesulín de Ubrique ha 'desaparecido' de la pequeña pantalla, pero algunos programas de la cadena siguen haciéndose eco de su vida personal.

De hecho, el rumor de crisis matrimonial salió de 'Fiesta', magacín que emite Telecinco cada fin de semana por la tarde que produce Ana Rosa Quintana. Otro espacio, el sustituto de 'Sálvame', también se hizo eco de una información que la propia Belén Esteban desmintió.

Todo aquello sucedió antes de que Belén Esteban, junto a otros siete colaboradores de 'Sálvame', viajara a Miami y Ciudad de México para rodar el nuevo documental de Netflix. La 'princesa del pueblo' cogió un avión el pasado 19 de julio y regresó a Madrid el 30 de julio.

Fue entonces cuando 'Fiesta' volvió a la carga y se acercó a la casa de la excolaboradora de 'Sálvame', en Paracuellos del Jarama, para seguir exprimiendo una supuesta crisis con su marido.

La 'princesa del pueblo', ante el goteo de 'rumores' difundido por la cadena donde trabajó muchos años, bromeó con que venía de firmar el divorcio con su marido y que habían tenido una gran bronca en la calle. «Los que hablan... como me han puesto un poco al día... mi marido no es famoso. Se pone en un 'photocall' porque acompaña a su mujer. Aurelio [Manzano], un beso. Y Monika [Vergara], qué pena, qué pena... Estoy feliz, superbien... Mi marido no ha ido a ningún programa, no ha cobrado...», dijo Belén Esteban.

Volvió Belén Esteban a Madrid de América y parece, a tenor de las fotografías que la propia Belén Esteban ha subido a su Instagram, que ha vuelto a cruzar el charco. Porque Belén Esteban se ha marchado, junto a su marido, al Caribe, más concretamente a República Dominicana.