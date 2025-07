Beatriz de Vicente sentencia el caso Errejón: «Elisa Mouliaá ha tratado de dar unos tintes criminales a esto de los que adolece»

«Esto está alcanzando niveles de folletín y ya excede la cuestión puramente judicial». Así de contundentes se ha mostrado los colaboradores de 'Más Vale Tarde' (La Sexta) tras escuchar el último audio que ha enviado la propia Elisa Mouliaá al programa que en verano está presentando Marina Valdés. La actriz ha remitido al equipo de periodistas del espacio un mensaje que remitió a su amiga Soraya en el que «viene a resumir todo lo que supuso aquello para ella y lo que piensa respecto a que considere que fue delito o no».

La más contundente al valorar lo que está sucediendo en estas semanas ha sido Beatriz de Vicente. La letrada, que es ya una habitual en plató, ha afirmado que no tiene claro «en qué terminará esto pero veo que pueda ser archivado porque está siendo ya una vedad como la otra. Veo complicado que acabe en una sentencia condenatoria porque lo que habría ocurrido en esa habitación según Elisa Mouliaá va en contra a la actitud posterior que ha demostrado ella». Marina Valdés ha comentado al respecto, moderando una mesa en la que Gonzalo Miró también se ha manifestado de manera contundente.

Miró ha llegado a afirmar lo siguiente: «Si hago caso al recorrido que ha hecho Elisa Mouliaá desde el día 1, no pongo en duda su testimonio, me lo creo. Pero de ahí a que eso sea delito, no se. Eso lo tendrá que decidir un juez pero me da la sensación que la exposición mediática de la actriz le ha venido grande». A este respecto, la presentadora, que ha hablado también en directo con el representante de Mouliaá, ha desvelado que el jueves pasado se había pactado una entrevista en plató con la actriz, pero a última hora esta desestimó ir al programa. Alfredo Arrién, su abogado, ha confirmado que él le ha recomendado evitar entrevistas y dar declaraciones a los medios por la fase en la que está el proceso.

Beatriz de Vicente ha recordado la entrevista que concedió la presunta víctima a la semana de presentar la denuncia. Según la abogada, ella considera que lo que vivió Mouliaá con Iñigo Errejón fue «una mala experiencia pero ella misma ha dicho que no lo consideraba delito. Pero bueno, la víctima no es la que decide si algo es delictivo o no, pero es una situación que igual no tiene tintes de serlo. Considero que ella ha dado tintes unos criminales a esto de los que adolece».

Unos y otros han coincidido en que la exposición mediática de Elisa Mouliaá estaría jugando en su contra, tanto el hablar en medios como el contestar a comentarios en redes. «Se expone demasiado y eso, más que beneficiarla, la está perjudicando», ha sentenciado la periodista Ainhoa Martínez.