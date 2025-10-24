Una azafata señala rotunda cuál es el asiento que nunca hay que coger en un avión: «Es el peor de todos»

Viajar es un inmenso placer, sin embargo, el coger un avión siempre genera una gran duda: qué asiento escoger. Y es que, manías hay como los colores y son muchos los que no se suben a un avión si no es con el asiento elegido ... de antemano. Pues bien, ahora una azafata ha subido un vídeo, que ha recogido 'Aruser@s' (La Sexta) en el que se lanza a aconsejar a los pasajeros acerca de cuál es el asiento que habría que evitar a toda costa.

«Bueno, vamos con lo de la azafata. ¿Qué es lo que ha contado esta azafata?», preguntaba Alfonso Arús a sus colaboradores ante el hashtag que llegaba en su sección de tendencias. «La azafata ha comentado cuáles son los peores y mejores asientos de avión y lo siento mucho Alfonso porque el pasillo no lo ha seleccionado», apuntaba Hans Arús, tertuliano del programa de La Sexta, antes de ofrecer a la audiencia el vídeo en el que la mujer daba su profesional opinión.

«El caso de la última fila, este es el peor de todos», afirmaba rotunda la azafata antes de dar las causas. «Hay tráfico constante de gente que va al baño, ruido de la cocina o el aire del avión donde hay luces encendidas con azafatas que se ponen al día con sus chismes... Y en muchos aviones estos asientos no se reclinan», explicaba la mujer en su vídeo de redes sociales que pasaba a hablar de otro asiento del avión.

«El del pasillo es una pesadilla para dormir, no se puede porque la gente te golpea constantemente, las azafatas con su carrito de comida te rozan y no tienes lugar para apoyar la cabeza, te tienes que mantener siempre derecho y me ha pasado como azafata ir por la noche caminando y tropezarme con algún pie o pierna de pasajero alto», apuntaba la mujer en el vídeo recogido por 'Aruser@s'.

«Ahora vamos por el temido asiento del medio, el que nadie quiere, ni pide porque es el más incómodo», terminaba diciendo la azafata, que se hacía eco en cómo el este pasajero se quedaba encerrado entre otras dos personas.