Una azafata señala rotunda cuál es el asiento que nunca hay que coger en un avión: «Es el peor de todos»

'Aruser@s' ha recogido el consejo de una azafata de vuelo sobre qué asiento del avión hay que evitar.
Mari Carmen Parra

Viajar es un inmenso placer, sin embargo, el coger un avión siempre genera una gran duda: qué asiento escoger. Y es que, manías hay como los colores y son muchos los que no se suben a un avión si no es con el asiento elegido ... de antemano. Pues bien, ahora una azafata ha subido un vídeo, que ha recogido 'Aruser@s' (La Sexta) en el que se lanza a aconsejar a los pasajeros acerca de cuál es el asiento que habría que evitar a toda costa.

