El «aviso a navegantes» de Risto Mejide sobre el «no» de Ábalos a volver a TEM: «Este programa no conoce amigos»

El 'caso Koldo' está generando infinidad de informaciones y desinformaciones, titulares y espacios en prensa y televisión. 'Todo Es Mentira' (Cuatro) sigue la trama de corrupción al detalle y es por ello que en los últimos años José Luis Ábalos ha aparecido en infinidad de ocasiones en el programa que presenta Risto Mejide. Sin embargo, a tenor del mensaje que Ábalos envió el domingo a Mejide, puede que el que fuera titular del Ministerio de Transportes tarde en regresar a las pantallas de 'TEM'.

¿Qué le ha parecido esto a Risto? ¿Cómo ha percibido la situación y qué opinión le merece la actitud de Ábalos? Como suele suceder, sin pelos en la lengua, Mejide ha referido que, tras más de cinco años y medio en televisión, «no ponemos nunca los amiguismos por encima de la información», puesto que «mi compromiso y de todos los que hacemos ese programa siempre ha sido con vosotros. No sabemos los que votáis y nos da igual, entendemos que la gente que nos ve es porque ve cierta independencia y libertad».

El quid de la cuestión está en que esa comunicación que remitió José Luis Ábalos a Risto Mejide el primero le comunicaba su decisión de dejar de colaborar en el programa que este último presenta: «Muchas gracias por todo este tiempo que me habéis brindado permitiendo tener voz y la posibilidad de explicarme. Ahora que se va a solicitar mi imputación debo centrarme en ello. Sigo defendiendo mi inocencia. No tengo ningún chalet, como es obvio. Y, de lo otro también sabré defenderme ante el Tribunal si asó deciden pero, ahora mismo, tengo a todo Dios en contra y defenderme públicamente los irrita aún más. Me veía en la obligación de escribirte y agradecerte tu estima. Me tienes a tu disposición. Con la esperanza de que todo quede en una pesadilla pasada, te envió un abrazo».

Cara a cara de Risto y Ábalos

Mejide ha revelado en directo el mensaje y ha compartido con la audiencia que cree que «se equivoca. Creo que una de las virtudes en relación con este programa ha sido dar la cara siempre». Así sucedió en febrero, cuando dio una entrevista en 'Todo Es Mentira' donde acabó llorando al tratar de varios temas relacionados tanto con la expulsión del PSOE como por las informaciones que se iban conociendo del 'caso Koldo'. En ABC.ES se hacía referencia a ello y a cómo Ábalos no pudo reprimir las lágrimas. «Ya no es mi grupo parlamentario, qué pena»; «me da pena por los compañeros»; «une duele perder la identidad»… Estas eran algunas de las confesiones más destacadas de aquel cara a cara con Risto.

El presentador ha alzado la voz para decir, en relación a esta polémica, que está «harto» de que los acusen de que blanquean: «aquí no blanqueamos a nadie. He hecho siempre todas las preguntas a quién fuese. Este programa no conoce amigos y, con esta claridad, hoy os voy a desvelar ese mensaje porque vosotros sois nuestra prioridad». Leía así el contenido de esa comunicación en directo, como apuntamos anteriormente y en el programa se repasaban algunas de las contradicciones que ha dicho el ex ministro en sus tres años como colaborador de este espacio.