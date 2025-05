Audiencias de abril: El fútbol maquilla la cuota de La 1 y Telecinco cae sin 'La isla de las tentaciones'

La Copa del Rey le ha venido muy bien a La 1, que tras ocupar el mes pasado el tercer puesto en el ranking de audiencias, ha conseguido subir en abril al segundo con un 10,7% de cuota de pantalla según datos de Dos30' sobre cifras de Kantar Media. La cadena crece medio respecto a abril y desbanca a Telecinco. Aunque los motivos de esta posición no solo provienen de TVE. La ausencia del 'fenómeno Montoya' en 'La isla de las tentaciones' ha afectado a la principal cadena de Mediaset, que marcó con un 10,5%. A la cabeza sigue Antena 3 que, imbatible, alcanzó un 12,4% de share y continúa con su liderazgo en la televisión.

Pese a que el fútbol ha maquillado las cifras de La 1 gracias a emisiones como la final del pasado sábado que cosechó un 49,7% y un 57,2% de cuota en el partido y la prórroga respectivamente, siendo las emisiones más vistas del mes, lo cierto es que TVE no pasa por un buen momento de audiencias en varios de sus programas. El que más interés genera es 'La Revuelta', que este mes registró un nuevo mínimo (9,8%) con la visita de Ricardo Darín el pasado martes y un 10,3% con la de Belén Esteban y María Patiño frente a un 16,6% de 'El Hormiguero' en ese día. Es la emisión con más diferencia de cuota entre un programa y otro en lo que va de temporada. En abril, el programa marcó un 11,6% y 1.400.000 espectadores frente al 14,5% y 1.870.000 televidentes de Pablo Motos. Es el mes que más distancia se generó entre ambos formatos.

Mientras que Telecinco salvó su 'prime time' gracias a 'Supervivientes' (22,5% y 1.524.000) con una triple emisión semanal gracias a 'Supervivientes: tierra de nadie' (19,9% y 1.360.000) y 'Supervivientes: conexión Honduras' (17,1% y 1.443.000), La 1 estrenó una de sus grandes bazas, 'Masterchef 13', aunque es la edición más baja en audiencia en lo que lleva de temporada (12,2% y 796.000). La recta final del primer 'Maestros de la costura celebrity' tampoco ayudó, que terminó en abril con un 10,3% y 657.000 espectadores. El 'prime time' de Antena 3 no tiene mucho misterio, funciona con formatos estables como 'Tu cara me suena', que tras doce ediciones este mes hizo el mejor estreno. En las tres emisiones que realizó los viernes consiguió una media de 22,4% y 2.027.000, siendo el programa no deportivo más visto del mes. Le sigue 'El Hormiguero'.

El liderazgo de Antena 3 se afianza, en parte, gracias a 'Pasapalabra', que sigue siendo el concurso más visto con un 19,1% de cuota y 1.710.000 espectadores, seguido de 'La ruleta de la suerte', con 1.492.000 y un 21%. Otra de las grandes bazas con la que TVE trata de mantenerse es 'La Promesa', con un 19% de share empatando con 'Sueños de libertad', de Antena 3, aunque esta última le gana en televidentes con 1.163.000 frente a 1.080.000. Aunque los concursos son una de las grandes bazas de Antena 3, también lo son sus informativos, que siguen siendo los más vistos desde hace 64 meses consecutivos, con 1.704.000 espectadores de audiencia media y 18,4% de cuota. Le sigue La 1, con un 11% de share con 976.000, y queda por detrás los de Telecinco con 954.000 de media y 10%.