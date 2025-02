Arturo Pérez-Reverte ataca duramente la gestión de la tragedia de la DANA: «Ha habido una incompetencia criminal»

«Mañana por la noche me toca 'El Hormiguero' en directo. Y, bueno. La verdad es que no son los mejores días para conversar en público. O a lo mejor sí lo son. En fin, a ver cómo sale la cosa. Se hará lo que se pueda», escribía en redes sociales Arturo Pérez-Reverte, la celebridad que se sentó este lunes 4 de noviembre con Pablo Motos. Un invitado cuyas declaraciones siempre levantan ampollas; de hecho, horas antes de su regreso al programa de Antena 3 se viralizó un fragmento de su anterior entrevista, donde manifestaba que «estamos criando generaciones jóvenes, ahora, en este momento, que no están preparados para cuando venga el iceberg del Titanic».

El periodista y escritor acudió al formato de las hormigas moradas bajo el pretexto de presentar su nueva novela, 'La isla de la mujer dormida'. Sin embargo, como era esperable, la conversación entre Pérez-Reverte y Motos fluyó por muchos otros derroteros de los que el invitado habló sin pelos en la lengua. El primero y más importante, la tragedia de la DANA en Valencia.

💬 «Están jugando al ajedrez con vidas humanas» @perezreverte se pronuncia sobre la DANA #ReverteEH pic.twitter.com/PdWuB9zSCN — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 4, 2024

«Lo estoy viviendo como todo el mundo. Con estupor, indignación, desolación, tristeza», afirmó al ser preguntado por el presentador. Pese a lo desolador de la situación, para el escritor la también es motivo de admiración, «porque hay algo que siempre ocurre en España con las tragedias y las catástrofes». «Pasó con la pandemia y con los atentados islamistas en Madrid. Los españoles reaccionan muy bien frente a las crisis, con generosidad y solidaridad. Eso es un consuelo dentro de la tragedia y del drama, la parte positiva», prosiguió explicando.

En la otra, en cambio, considera que «hemos encontrado que están jugando al ajedrez con vidas humanas». «Ha habido una incompetencia criminal por larte de la Generalitat valenciana, y también por parte del Gobierno español. Entre esas dos incompetencias criminales, ver cómo la gente es capaz de reaccionar y sobreponerse, hace que uno se sienta bien», denunció con contundencia Pérez-Reverte en su intervención en 'El Hormiguero'.

«Cuando vienen mal dadas la naturaleza humana saca lo mejor y lo peor», intervino el conductor del programa aludiendo a los robos y saqueos en comercios de las zonas afectadas. Ese comentario al invitado lo llevó directamente a pensar en el ejército. «En España hay 120.000 soldados que están llegando ahora y con cuentagotas Si esa gente hubiera estar allí cuando empezó todo, aparte de quitar barro y sacar escombros, podrían haber ayudado a que no hubiera seguridad y no se produjeran saqueos». Eso él, como corresponsal de guerra, no lo ha visto en otros países. «En otros países el ejército interviene enseguida para garantizar una situación de seguridad pública. Ese retraso también me entristece mucho».

Las polémicas declaraciones de Pérez-Reverte sobre la juventud

En ese momento, Motos aludió a las palabras del escritor sobre los jóvenes que tanto han dado que hablar en los últimos días. «Hablaba de otra cosa, está sacado de contexto. Me refería a la tecnología, los móviles… Ese tipo de cosas», aseguraba Pérez-Reverte, contento de que el presentador le hubiera sacado el tema porque le quedaba algo por añadir a sus palabras anteriores. «A los jóvenes los hemos estafado. Les hemos vendido una Disneylandia, un mundo en el que los tiburones son buenos, los lobos son bondadosos, etc. Después se han encontrado con la realidad, que es paro, no encontrar una casa… Es una estafa. No los hemos preparado para la realidad cruda y dura cuando esta golpea», aseveraba.

Sin embargo, ver a chavales recorriendo kilómetros y kilómetros para ayudar en pueblos asolados, en su opinión, ha demostrado una cosa: «que tienen dentro la generosidad, el coraje, el valor que se van diluyendo y se pierden con el tiempo». «Pero nadie se los ha enseñado, nadie los ha preparado para esto. Y aún así, han encontrado la fuerza moral y la valentía».

.@perezreverte opina sobre la visita de los Reyes y @sanchezcastejon a Valencia tras la DANA #ReverteEH pic.twitter.com/QSsD6tN0D3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 4, 2024

También le pidió Pablo Motos que comentara lo sucedido el domingo en Paiporta con la visita de los Reyes, de Pedro Sánchez y de Carlos Mazón. «No me metas en jardines, cabroncete», espetó con socarronería. Pero solo era de boquilla, porque el académico entró al trapo. «Sánchez estuvo Sánchez», resumió en pocas palabras. De la reina Letizia destacó que «ha aprendido mucho estos años, estuvo muy bien». Del «rubio alto», es decir, el Rey, el rey, mencionó que «estuvo superior». «Por ese temple. Esa serenidad, esa manera, ese valor, porque se la jugó. Esa manera de dar la cara, de ser honorable fiel al papel que desempeña. No era él, era el Estado español, que es muy importante. Estuvo erguido, honrado y lo mejor que pudo dadas las circunstancias», argumentó. Mientras que del president de la Generalitat señaló que se mantuvo «escondido detrás».

El resultado, «un rey notable en mi opinión, templado, valiente y haciendo su trabajo, por lo que cobra un sueldo, y unos políticos miserables pagando las consecuencias».