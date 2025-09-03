Pérez-Reverte se revuelve contra Pablo Motos por una pregunta comprometida: «Me has metido en un jardín de cojones»

Catorce años han transcurrido desde la última aventura de Alatriste. Después de 'El puente de los Asesinos',Arturo Pérez-Reverte rescata a su personaje insignia en 'Misión en París', la octava novela de la saga. Las nuevas hazañas de Diego Alatriste y Tenorio desembarcaron en las librerías este miércoles 3 de septiembre, y coincidiendo con la publicación, su creador regresó al plató de 'El Hormiguero' como parte de la promoción.

Pérez-Reverte se sentó con Pablo Motos para promocionar la novela, aunque durante la entrevista sucedió lo que suele ser habitual cuando el autor visita el programa de ﻿Antena 3: que acaba hablando sin pelos en la lengua sobre actualidad. El propio presentador confesó que se le acumulaban los temas, porque «está el mundo que no cabe un loco más».

Acerca del reencuentro con el legendario espadachín, el autor comentó que ha sido «como volver a encontrarse con un viejo amigo casi de la infancia». «‘Alatriste’ me hace sentir sobre todo que es muy español. Cuando estoy con él, trabajo con él y lo muevo por el mundo estoy también moviendo a una parte de España que me gusta y me disgusta al mismo tiempo, tiene lo mejor y lo peor nuestro», reflexionó.

Tras su aventura en Venecia, al protagonista y a algunos de sus amigos lo mandan a Francia «a una misión peligrosa, casi suicida». Por el camino se cruzan a varios personajes de la historia del país galo, como D’Artacán. No es casualidad, realmente «Alatriste nace de los Mosqueteros, los leí con ocho o nueve años y me quedé fascinado», reveló el académico. Especialmente por Milady, de quien se enamoró locamente. «Toda la vida me la he pasado buscando Miladys, y en mis novelas todas las mujeres se benefician de la dureza, de la soledad, del valor de la Milady que leí cuando era pequeñito».

'Alatriste' levanta ampollas en los extremos

En ese punto, el presentador recordó que el personaje de Alatriste ha sido acusado de ser de la ‘fachosfera’. A lo que el invitado matizó que ha sufrido críticas de los dos extremos. «Pasa una cosa muy curiosa. Salió hace 30 años el primer libro y ha sido atacado tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda. Unos decían que habla de una España negra, de la Inquisición, los moriscos... Lo cual es verdad, ocurrió. También es cierto que se recrea en una España oscura. Y los otros decían que la bandera, la España imperial, los tercios… Eso significa que ‘Alatriste’ es lo que debería ser».

El escritor incidió, a ese respecto, en que Pablo Iglesias en el Parlamento mencionó su nombre, alimentando una vez más su enemistad con el líder de Podemos, con quien ha tenido varios enganchones. «Dijo ‘más Pérez Galdós, y menos Pérez-Reverte'. Y estoy de acuerdo con él. De hecho, si los españoles hubieran leído más a Pérez Galdós, no votarían nunca a gente como Pablo Iglesias».

«Es peligroso Pablo Iglesias…», acotó Motos. Pérez-Reverte le dio la razón, pero matizando que «toda gente con poder e influencia, y en este momento hay mucha de todos los extremos, es peligrosa». «Sobre todo es peligroso cuando el receptor no tiene la formación adecuada para filtrar. La figura del intelectual, que es el que daba cierta orientación a la sociedad, ha desaparecido hace mucho tiempo. Ahora los sustituyen 'influencers' en redes sociales que mandan información masiva que nadie se ocupa ya de filtrar. A menos cultura, menos educación, más indefensión. Para hacer un ciudadano europeo culto y consciente, hacen falta años de educación; para hacer un analfabeto hace falta una hora de redes sociales».

La opinión del escritor sobre Sánchez y Feijóo

En un intento por retomar el foco de la entrevista, el escritor acabó señalando que España está llena de Alatristes. «En las desgracias, los españoles somos mejores que en la bonanza. Es muy triste decir esto. El sistema siempre falla. Mazón sigue siendo presidente. Pero, cuando los españoles se ven privados del Estado o se dan cuenta de que no hay ese apoyo, reaccionamos muy bien. Somos valientes», indicó.

«Me gustaría que hablásemos de los temas delicados que hay encima de la mesa en España. Voy a empezar por uno gordo, la inmigración. La ilegal, o la ilegal. Mientras unos hablan de racismo, otros hablan de inseguridad...», prosiguió planteando Motos, pero el invitado lo frenó en seco. «Yo he venido a hablar de mi libro aquí», espetó, parafraseando a Francisco Umbral. «Es que es un tema muy complicado por el que nadie quiere pasar, entonces...», se escudaba el valenciano. «Lo comprendo, yo tampoco quiero pasar pero bueno», se quejaba antes de dar su opinión.

«Que conste que yo soy un particular, no soy político ni sociólogo ni nada, soy un tipo de cuenta historias y doy mi opinión como todos, puede estar equivocada o no pero es la mía y me la acabas de preguntar en público, lo cual es una cabronada. Lo primero de todo, son seres humanos, no son animales. Los queremos trabajando pero cuando no trabajan que desaparezcan, en las horas libres no queremos verlos. Hay una emigración legal, necesaria, porque nadie quiere hacer ciertas cosas y alguien tiene que hacer eso. Hay empresarios que se benefician mucho de esa mano de obra legal o ilegal», desarrolló.

Luego diferenciaba la inmigración ilegal que está invadiendo Europa... «Joder me has metido en un jardín de cojones tío.. La inmigración ilegal es inevitable, todos los imperios acaban siendo invadidos por bárbaros, entre comillas, bárbaros históricos, como les llamaban en Roma. Es un fenómeno inevitable y no se puede parar, Europa tiene sus propias contradicciones, no podemos aplaudirlos y al mismo tiempo no querer que nos molesten», zanjaba.

Entrados en materia, Pérez-Reverte acabó opinando sobre Alberto Nuñez Feijóo, para él, un mal líder de la oposición, «no tiene le carisma necesario para enfrentarse a una némesis de la potencia de Sánchez».

Como no podía ser de otra forma, el de Requena apuntó también a Pedro Sánchez. El periodista confesó que ya no le sorprende, porque tiene claro que no va a irse. Bajo su punto de vista, «no tiene escapatoria» y se va a mantener en el Gobierno todo lo que pueda. Incluso se atrevió a augurar que el presidente del Gobierno se mantendrá en la oposición en caso de perder las próximas elecciones porque «le ha tomado la medida a España».