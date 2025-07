Un artista con acondroplasia se deslengua para hablar alto y claro del trato recibido en la fiesta de Lamine Yamal

La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal está corriendo ríos de tinta y los programas de televisión están llenando sus tertulias de la crónica social con la polémica celebración a la que acudieron no solo invitados famosos, sino también chicas contratadas y artistas con acondroplasia, que por lo que han apuntado desde espacios como 'Vamos a ver' (Telecinco) acudieron para trabajar de camareros, pero también como artistas. Precisamente, en 'La mirada crítica' se han hecho eco de las declaraciones de uno de estos animadores, que fue contratado por el futbolista y que ha dado la cara para hablar alto y claro de cómo fue el trato recibido en el festejo.

«Ha contado el trato que recibieron por parte del futbolista, esto es importante», comenzaba introduciendo Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' ante la investigación que pretende realizar el Gobierno. «¿Qué dice esa persona?», cuestionaba la periodista a uno de sus redactores que contaba todo lo que había dicho el artista. «Hubo mucho respeto», apuntaba un rótulo del programa de Telecinco haciendo alusión a las palabras del trabajador.

«Ha expresado su disconformidad con esta situación, pide que les dejen trabajar. Que se dedican a lo que quieren de forma legal y que nadie se ríe de ellos, además, este artista ha cargado duramente contra la nueva presidenta de esta asociación denunciante», comentaba el periodista de 'La mirada crítica' antes de emitir las declaraciones del artista contratado por Lamine Yamal.

«Lo hacemos porque queremos», comenzaba diciendo rotundo el artista con acondroplasia. «Nadie nos está obligando, nadie nos está poniendo una pistola en la cabeza. Nos están perjudicando, a través de que quieren prohibir una cosa que llevamos toda la vida dedicándonos», denunciaba el hombre contratado por Lamine. Yamal. «Todavía no han prohibido nada legalmente. Por qué tienen que dar ahora por culo, ¿eh? Estos dos años con los que llevan dando por culo. Ha llegado una presidenta que se sentirá acomplejada ella y nos quieren joder a los demás», clamaba el animador. «Por qué yo no puedo ser animador por mi condición física», cuestionaba el individuo que aseguraba que «nunca» había tenido «una falta de respeto». «Al revés, siempre me han tratado como uno más», manifestaba el artista que había actuado en el cumpleaños de Lamine Yamal que zanjaba su intervención con una rotunda afirmación: «Nosotros sabemos a qué límites llegamos y nunca vamos a sobrepasar nuestro límite. Obviamente, no somos monos de feria».