Quién es Arón Piper, invitado de 'La Revuelta' hoy: una dura infancia marcada por las drogas y sus exnovias famosas

Si de versatilidad hablamos, Arón Piper (Berlín, 1997) es, sin duda alguna, uno de los personajes más polifacéticos de su generación. A pesar de su juventud ─tiene apenas 28 años─, el actor de origen alemán cuenta con una extensa carrera en el mundo del cine y la televisión, donde ha liderado numerosos proyectos en los últimos años. No obstante, este no es el único ámbito en el que le hemos visto desenvolverse: también ha probado suerte en la música.

El artista, que saltó a la fama en 2018 por su papel de Ander en 'Élite', continúa dando pasos como cantante. Tras el lanzamiento de 'En tus sueños (Vol.1)', su primer álbum en solitario, el español presenta ahora su segundo trabajo de estudio, 'Arón Piper', con 13 canciones en las que muestra esta nueva faceta con la que se mete de nuevo en el mundo del pop español.

Con motivo de este estreno, que llegó a las grandes plataformas el pasado 1 de agosto, Arón Piper acude como invitado a 'La Revuelta', el programa de David Broncano. Repasamos todo lo que debes saber sobre el cantante y su trayectoria sobre el escenario y detrás de las cámaras.

Una infancia conflictiva marcada por la depresión y las drogas

Arón Julio Manuel Piper, más conocido como Arón Piper, nació en Alemania hace 28 años. Hijo de una española y de un montador de cine alemán, su infancia la desarrolló entre Berlín y España, a donde se trasladó cuando tenía apenas cinco años. Así lo requería el trabajo de su padre, que les llevó a instalarse primero en Barcelona, después en Gerona y luego en Avilés siendo este tan solo un niño.

Siempre tuvo claro que le «gustaba actuar» y empezó muy joven a relacionarse con el mundo del séptimo arte: a los 14 años formó parte de su primera película, 'Maktub' (2011), donde tuvo un papel secundario. Sin embargo, su primera gran oportunidad llegaría con la película '15 años y un día', de la cineasta Gracia Querejeta, con la que ya había coincidido en el cortometraje 'Fracaso escolar'. Gracias a ella, no solo obtuvo su primer papel protagonista, sino que también fue nominado al Premio Goya a la mejor canción original.

Tras este primer contacto con el cine, el intérprete experimentó de primera mano algunos de los conflictos que han atormentado a sus personajes en la ficción. Como bien le sucedía a Ander en 'Élite' y a Jon en '15 años y un día', Arón también tuvo que lidiar con las malas compañías y la adicción a las drogas tras su última mudanza a la villa asturiana.

«Vivía dos vidas, estaba con los porros y otras drogas. Ahora me doy cuenta de que pasé un momento no tan bueno por haberme ido de Cataluña. Porque no lo interioricé [...] A los 17 o así dejé de drogarme, dejé la mala vida y me vine a Madrid a perseguir un sueño. Antes no tenía futuro, no tenía nada. Mi futuro era acabar preso», contó en una íntima entrevista para El País en 2023.

Acabó saliendo de ese pozo, aunque tuvo que lidiar con esos primeros años de excesos durante su nueva etapa en la capital. «Al dejarlo todo, te alcanza la realidad y te llegan las ansiedades», afirmó a esta publicación el artista, que pasó meses sufriendo «ataques de pánico fuertes» a raíz de la depresión que esta situación le ocasionó.

Poco después llegarían sus primeros grandes proyectos en televisión, primero con 'El secreto de puente viejo', 'La corona partida' y 'Centro Médico'o 'Maktub'. Después, Netflix llamó a sus puertas y 'Élite' le convirtió en la estrella internacional que es a día de hoy: «Ha sido el trampolín a todo lo que viene después. Gracias a eso pude comprar una casa a mi madre y he tenido oportunidades que de otra manera no habrían llegado», aseguró en el podcast de Nude Project.

De su noviazgo con Jessica Goicoechea a su relación con Dua Lipa

Desde que saltara a la fama en 2018 gracias al éxito de 'Élite', Arón Piper ha protagonizado también muchos titulares por su vida amorosa. Su relación más mediática fue quizás la que mantuvo con la modelo Jessica Goicoechea desde 2020 hasta principios de 2022. Los dos confirmaron su noviazgo en 2021, durante el 25 cumpleaños de esta, aunque lo suyo no salió a flote.

Poco después de su ruptura con la influencer, al actor de 'Élite' se le relacionó con la cantante Dua Lipa, con la que se dejó ver en actitud muy cariñosa durante una fiesta en la capital española. No se sabe lo que llegó a suceder entre ambos más allá de esa noche, aunque lo cierto es que los vídeos de su encuentro dieron la vuelta al mundo.

«De mi vida privada no hablo con nadie. Simplemente, la conocí y tal y nos llevamos muy bien. Al día siguiente me levanté y la cantidad de vídeos y de cosas que había en la red era brutal. Entonces dices: 'Claro, cómo no, ¿Cómo no lo pensé antes? Estábamos en el reservado de una discoteca, pues claro...'», contó en El País al ser preguntado sobre este asunto.

Parece que anoche Dua Lipa salió de fiesta por Madrid y se lo pasó muy bien con Aron Piper.



Hay varios vídeos que se han hecho virales de estos momentos. Otro salseo más en Twitter. pic.twitter.com/iW9tJPlhUc — #PorQuéTT (@xqTTs) June 4, 2022

Las últimas mujeres con las que han relacionado a Arón Piper

En los últimos meses, a Piper se le ha relacionado con grandes rostros del famoseo español. Es el caso de la cantante Aitana, con la que algunos medios de comunicación relacionaron en el año 2024, poco después de que esta rompiera su relación con el cantante Sebastián Yatra. Todo ocurrió durante una fiesta en Ibiza y testigos aseguraron al programa 'Fiesta' que estuvieron «muy acaramelados».

La última mujer que podría haber ocupado su corazón ha sido la DJ y productora surcoreana Peggy Gou, habitual de festivales como Coachella o Primavera Sound, con la que se dejó ver en varias ocasiones a finales del pasado año.

Según desvelaron varios medios, al actor y la artista los habrían pillado besándose en una discoteca, aunque ninguno de los dos confirmó que entre ellos hubiera algo más que una amistad.