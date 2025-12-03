Suscríbete a
Armadillos gigantes contra mamuts: viaje inédito a la Edad de Hielo

La serie 'Planeta prehistórico: la Edad de Hielo', disponible ya en Apple TV+, ilustra cómo funcionaban los ecosistemas del Pleistoceno

El hallazgo de una especie desconocida cambia la historia de la evolución humana

Imagen de uno de los episodios de 'Planeta prehistórico: la Edad de Hielo' Apple TV+
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

«Este es un mundo donde los pájaros comían elefantes». Con esa frase, tan literaria como científicamente fundamentada, ilustró Mike Gunton, productor ejecutivo de la serie 'Planeta prehistórico: la Edad de Hielo', disponible ya en Apple TV+, la lógica biológica del Pleistoceno. Lo dijo, ... en la presentación a la prensa, para ilustrar cómo funcionaban ciertos ecosistemas donde aves carroñeras gigantes, como Leptoptilos robustus, podían depredar sobre los pequeños Stegodon sumbaensis, un pariente lejano de los elefantes. Gunton subrayó también que «muchas de estas criaturas no han estado en pantalla antes», algo que convierte al programa en un reto y una oportunidad narrativa inéditas.

