Armadillos gigantes contra mamuts: viaje inédito a la Edad de Hielo

«Este es un mundo donde los pájaros comían elefantes». Con esa frase, tan literaria como científicamente fundamentada, ilustró Mike Gunton, productor ejecutivo de la serie 'Planeta prehistórico: la Edad de Hielo', disponible ya en Apple TV+, la lógica biológica del Pleistoceno. Lo dijo, ... en la presentación a la prensa, para ilustrar cómo funcionaban ciertos ecosistemas donde aves carroñeras gigantes, como Leptoptilos robustus, podían depredar sobre los pequeños Stegodon sumbaensis, un pariente lejano de los elefantes. Gunton subrayó también que «muchas de estas criaturas no han estado en pantalla antes», algo que convierte al programa en un reto y una oportunidad narrativa inéditas.

Esa ambiciosa entrega de la galardonada serie de los productores ejecutivos Jon Favreau y Mike Gunton realizada por la unidad de historia natural de BBC Studios, Planet Earth, narrada por Tom Hiddleston, ganador del Globo de Oro y el Premio Olivier, y con música original de Hans Zimmer, Anže Rozman y Kara Talve, ha estrenado en Apple TV+ cinco episodios que transportan a la audiencia a «una era dramática de la prehistoria, millones de años tras la extinción de los dinosaurios, marcada por el hielo, la intensa lucha por la supervivencia y el surgimiento de unos nuevos gigantes: la icónica megafauna».

Gunton explicó en Londres que esta temporada exigió un enfoque distinto, ya que trabajar con mamíferos cambia por completo la percepción del espectador. «En cuanto trabajas con mamíferos, se vuelven muy análogos a cosas que ya has visto», afirmó. Esto obliga a «una precisión extrema». «Hay que esforzarse el doble para que resulte creíble… cada detalle cuenta», aseveró, y apuntó además que «el clima juega un papel muy importante» en cómo se estructura cada secuencia y en cómo se representa la vida en la Edad de Hielo.

Con ese objetivo, el equipo utilizó marionetas tridimensionales a escala real durante los rodajes internacionales. Es, de hecho, la primera vez que recurren a ellas, con una interacción entre los animales cuidada al más mínimo detalle. Gunton lo resumió diciendo que «en cuanto tienes algo tridimensional delante, empiezas a jugar con el entorno y a encontrar la luz real sobre él». Y sobre el estilo visual añadió que «si te fijas, la cámara está en constante movimiento… esa es la gramática del documental contemporáneo» y «queríamos replicarla».

El rigor científico es un pilar central. Darren Naish, paleontólogo asesor de la serie, recordó que el Pleistoceno «es un área increíblemente rica para la investigación científica. A medida que nuestro planeta se calienta, el permafrost se derrite y los científicos corren contra el tiempo para desenterrar y estudiar estos hallazgos». Gracias a ello hoy la ciencia cuenta con mamuts completos, crías de león cavernario con el pelaje intacto, rinocerontes lanudos con tejidos preservados e incluso pequeñas aves con plumaje reconocible. Este material permite reconstruir anatomías, colores, grasa subcutánea, patrones de desgaste en huesos y también comportamientos con una precisión que hace apenas una década resultaba inalcanzable.

La serie se apoya también en estudios isotópicos que revelan migraciones anuales mediante variaciones químicas en colmillos de mamut, en análisis tafonómicos de yacimientos como La Brea y en reconstrucciones musculoesqueléticas que los equipos de animación revisaron semanalmente con Naish. En casos especialmente complejos, como el felino Homotherium, se solicitaron ilustraciones específicas al paleoartista Mauricio Antón para comprender la mecánica de sus garras y su postura.

Peleas entre nutrias gigantes y dientes de sable

Las escenas incluyen enfrentamientos entre nutrias terrestres gigantes y felinos dientes de sable; manadas de Mammuthus columbi con colmillos de más de cinco metros o el oso Arctotherium angustidens, que erguido superaba los cuatro metros, además de armadillos acorazados del tamaño de un coche y ciervos gigantes con astas de cuatro metros de envergadura.

Gunton insistió en que la serie busca corregir la idea de un Pleistoceno homogéneo y helado. «Este período fue un momento extraordinario, aunque en cierto modo resultará sorprendentemente familiar», explicó. Las oscilaciones climáticas crearon desiertos cinco veces más extensos que los actuales, tundras inmensas y corredores migratorios que transformaron la distribución de la vida. Para ubicar cada especie en su ecosistema probable, la producción emplea modelos climáticos que abarcan los últimos 800.000 años. En palabras del productor, este enfoque convierte la serie en «la combinación perfecta de entretenimiento y conocimiento», un relato pensado para todos los públicos, incluyendo por supuesto «las familias» y ofrece «la representación más precisa de esa era».

La voz de Tom Hiddleston desempeña un papel esencial en esa reconstrucción. «Su voz es distintiva, es rica, y puede transmitir tanto fortaleza como ligereza», opinó Gunton. En una de las escenas adelantadas, Hiddleston narra la aproximación de una tormenta sobre la estepa, una secuencia que se rodó en Mongolia tras semanas estudiando el comportamiento real del polvo en suspensión, un elemento clave para reproducir tormentas a escala prehistórica.

«Es la investigación forense definitiva», afirmó Gunton sobre el proceso que sostiene la serie, que es el de «unir huesos, ADN, huellas, desgaste en cuernos, fósiles y modelos ambientales para averiguar cómo vivieron estos animales». El resultado es un retrato de la Edad de Hielo como un ecosistema dinámico, diverso y científicamente verificable nunca antes visto.