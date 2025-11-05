«Apunten este número», Isabel Jiménez 'avisa' a la audiencia del Gordo de Navidad 2025

Con el adiós a Halloween y el 'It's Time' cantado por Mariah Carey, la carrera hasta la Navidad ya ha comenzado. Así, ya se pueden ver a lo largo de todas las cadenas los anuncios publicitarios de la época. Catálogos de juguetes, colonias, cadenas ... de supermercados con sus productos más 'top' para las comidas de las fiestas... Pero, si hay algo que es icónico de este tiempo es, sin duda, el Sorteo de Navidad, cuyos décimos comenzaron a venderse en agosto y sobre los que Isabel Jiménez, presentadora de los Informativos de Telecinco, se ha pronunciado para 'avisar' a la audiencia de cuál podría ser el Gordo de este año 2025.

El Informativo de Telecinco encaraba la recta final de su emisión y era entonces cuando Isabel Jiménez aparecía frente a las cámaras con un décimo en la mano y ponía en alerta a los telespectadores con el 'aviso' que lanzaba.

«Apunten este número porque puede ser el Gordo de este año» afirmaba rotunda la presentadora del Telediario. «No, puede ser este o cualquiera de los 100.000 que estén en el bombo el 22 de diciembre», matizaba la periodista de la cadena de Mediaset. «Pero, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por él?», preguntaba al público Isabel Jiménez sin soltar el décimo. «Llevamos desde que entró el euro pagando 20 euros por décimos y los loteros dicen que ya no les renta, la vida ha subido pero el precio de la lotería de Navidad no se mueve», señalaba la presentadora del Telediario que ponía el foco en el coste de los décimos y la rentabilidad que suponía a los loteros.

«Más de la mitad de los loteros dicen que su negocio ha perdido rentabilidad y el sorteo de Navidad supone más del 60% de sus ventas. Para tú ganar o tener el mismo beneficio que hace 23 años, tienes que vender el triple de papel décimos. Por eso piden que el precio del décimo suba un 25% el año que viene. Mucho regalo de impuestos para el Gobierno y poco dinero para... Los administradores», sentenciaba Isabel Jiménez ante las cámaras del Informativo de Telecinco.