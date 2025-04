Un aparatoso accidente acaba con una concursante hospitalizada: «No sabemos si va a poder continuar»

El juego de recompensa que los concursantes de 'Supervivientes' disputaron en la entrega de 'Tierra de nadie' del martes se vio interrumpido por un tremendo susto cuando Makoke sufría una aparatosa caída desde una estructura de madera que formaba parte de la prueba. Inmediatamente era atendida por el servicio médico del 'reality', si bien Laura Madrueño tranquilizaba a la audiencia asegurando que se encontraba bien.

Al cabo de un rato, Carlos Sobera actualizaba el parte médico. «Makoke ha tenido una caída un tanto aparatosa, está controlada en este momento, está en manos de los médicos. Lo que no sabemos en estos momentos es si Makoke va a poder continuar en el concurso, el diagnóstico, de momento, no es concluyente, por eso no tenemos más remedio que esperar», anunciaba el presentador. «Hay que realizarle más pruebas y, después se tomará la decisión por parte del equipo médico», concluía.

El futuro de Makoke en 'Supervivientes' pende de un hilo

Este miércoles 2 de abril se supo que el accidente fue más grave de lo que se pensó en un principio. En consecuencia, y como reveló el propio programa, Makoke ha tenido que ser hospitalizada.

Si podrá continuar o no lo comunicará Jorge Javier Vázquez en la gala del jueves, aunque en el resumen de 'Última Hora' se emitieron las primeras imágenes de la concursante tras la caída. En directo ya se pudo ver que se encontraba dolorida, sin embargo, la secuencia completa de lo sucedido dejó a los espectadores impactados. Tumbada en la camilla, en el vídeo inédito aparece Makoke llorando desconsolada.

De la permanencia de la concursante en Honduras depende también la expulsión de la semana en 'Supervivientes', dado que la ex de Kiko Matamoros es una de las nominadas junto a Carmen Alcayde y Koldo Royo, tras el abandono de Rosario Matew.