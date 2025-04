Antonio Orozco se abre en canal sobre el momento en el que tocó fondo: «Llegué a pesar 127 kilos»

Antonio Orozco puso el broche de oro a la semana de 'El Hormiguero'. Y lo hizo muy bien acompañado: como adelantó Pablo Motos, cantó en exclusiva junto a Dani Martín 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti', un tema que el artista catalán le compuso a su hija Antonella. Este jueves 24 de abril Orozco volvió a sentarse en el 'show' de las hormigas para presentar su nuevo trabajo, 'El tiempo no es oro'. «El que creo que es el mejor disco de su carrera», se atrevió a afirmar. Después de casi dos años trabajando en él, por primera vez se podrá escuchar y también ver, pues lo ilustra el artista gaditano Pepe Baena.

También el título obedece a una profunda razón. «La expresión de 'el tiempo es oro' se la debió inventar una gran superficie comercial o una marca de perfume. El tiempo no es oro. De hecho, ya le gustaría al oro ser tiempo. El tiempo es irrefutable, incombustible, inevitable… O sea, es con lo único que no se puede negociar en la vida. Es bonito que lo que más te acerca a la felicidad es la conciencia de que lo tienes que disfrutar al máximo. Eso es lo que cuenta este disco», reflexionó el invitado. Pero por encima de todo el nuevo álbum de Antonio Orozco representa solo la parte más amable de una etapa muy complicada.

«Cuando empezó este proceso yo había tocado fondo, sin embargo decidí grabarlo. Hay distintos caminos. Se ve cómo estás mejorando y de repente vuelves a caer… Como la vida misma. Con la diferencia que lo he podido compartir», apuntó. El resultado es el documental que Amazon Prime acaba de estrenar. En 'El método Orozco', el artista se abre en canal como nunca antes.

«Al verlo por primera vez en el cine de Gran Vía yo sentía que estaba desnudo en una habitación y había mucha gente mirándome por el agujero de la puerta. Era una sensación de desnudez absoluta porque el denominador común de toda esta historia es la verdad», reconoció durante la charla con Motos. Este le aplaudió la valentía de mostrarse vulnerable.

El 'milagro' de ir a terapia

«Llegué a pensar 127 kilos», siguió contando. En este punto, quiso hacer una reflexión. «Se cuentan muchas cosas en el documental, pero el clickbait ha sido el cambio de peso. Una vez más se demuestra que las cosas más importantes no se ven. Evidentemente, a nadie le gusta ir por el mundo con 30 kilos de más. Igual que nadie elige ser calvo… Son cosas que pasan, en mi caso, directamente relacionadas con temas de mi vida que no solucioné».

Gracias a que escuchó a algunos compañeros hablar abiertamente de la terapia, dio el primer paso. «Y cuando un psicólogo en 20 minutos pudo darme soluciones a problemas que yo llevaba 20 años sin poder solucionar pensé '¿por qué no lo he hecho antes?'. No es tanto una enfermedad, como entender que hay problemas que se tienen que solucionar desde muy adentro. Además de hacerlo con la ayuda de gente que está capacitada para deshacer nudos que tú no eres capaz de deshacer», reivindicó.

El artista, a corazón abierto, contó que «a lo largo de mi vida he tenido pérdidas dificilísimas, pero en vez de solucionarlas, me ponía a trabajar más». «Esas cosas se quedan en algún sitio. Hay que deshacer los nudos poco a poco, como el que está navegando. Y llega alguien que tira del hilo correcto, y sientes que todo se va solucionando. El peso es una mala conclusión de problemas de otra índole; comer es una excusa como cualquier otra», volvió a aclarar. Desde entonces ha bajado 22 kilos, prueba «de que cuando enfrentas los problemas de frente, se puede».

«Vengo lleno de la energía del que sabe que estoy pasando probablemente por el mejor momento de toda mi vida», expresó con gran emoción.