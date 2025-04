Antena 3 confirma un cambio de última hora con 'Tu cara me suena': este es el motivo por el que no hay programa

'Tu cara me suena' regresó a Antena 3 el viernes 4 de abril con su edición número 12. El concurso de imitaciones musicales, presentado por Manel Fuentes, acaba de volver a la televisión y ya ha dejado actuaciones memorables de artistas como Karol G, Omar Montes, Céline Dion o Bruno Mars.

Un total de 9 rostros conocidos deben ponerse, cada semana, en la piel de un icono musical. Este año, conforman el listado de concursantes Ana Guerra, Bertín Osborne, Yenesi, Manu Baqueiro, Esperansa Grasia, Gisela, Goyo Jiménez, Melani y Mikel Herzog Jr.

Jueces de 'Tu cara me suena 12' ANTENA 3

El regreso del programa ha significado también la vuelta de Àngel Llàcer, que se vio obligado a abandonar la última edición por un problema de salud que puso en peligro su vida. También lo hicieron Lolita y Chenoa, que un año más repiten en la mesa de jueces. A ellos se suma ahora el humorista Florentino Fernández, que ha ocupado el espacio que dejó Carlos Latre tras su fichaje por Telecinco.

El primer programa de la nueva edición de 'Tu cara me suena' logró liderar en el prime time del viernes con un aplastante 24,1% y 2.250.000 espectadores, siendo su segundo mejor estreno histórico en cuanto al share se refiere. Respecto a su segundo programa, firmó un buen 22,7% y 2.061.000 espectadores.

¿Por qué no hay este viernes 'Tu cara me suena'?

La nueva edición de 'Tu cara me suena' se ha hecho ya con el prime time de los viernes. Sin embargo, este 18 de abril, Antena 3 ha anunciado que no habrá programa. La razón no es otra que la celebración del Viernes Santo, festivo nacional en toda España y, por ello, día de menos consumo televisivo.

Por este motivo, la cadena decide reservarse la tercera gala del programa y emitir, en cambio, un especial con los grandes momentos a partir de las 22:00 horas. Una práctica habitual con este y otros formatos televisivos como 'El Hormiguero'.

¿Cuándo se emite el próximo programa de 'Tu cara me suena'?

Para ver la tercera gala de 'Tu cara me suena' habrá que esperar todavía. Y es que el programa no llegará a la televisión en abierto hasta el viernes 25 de abril. No obstante, se encuentra disponible ya para los usuarios premium de Atresplayer, la plataforma de Antena 3.

El tercer programa contará con nueve nuevas imitaciones que ya fueron desveladas el pasado viernes. Bertín Osborne será Antonio Flores, el difunto hermano de Lolita Flores, miembro del jurado. Además, Ana Guerra revolucionará el plató como Thalia y Melani se meterá en la piel de la vocalista de La quinta estación: Natalia Jiménez.

Por otro lado, Gisela imitará a Dusty Springfield, Goyo Jiménez cantará por Viceversa, Esperansa Grasia hará de Lola Young y Mikel Herzog Jr., ganador de la última gala, será Maroon 5.

Manu Baqueiro cantará 'El fin del mundo' de La La Love You junto a su verdadero cantante, David Merino, por la casilla Original y copia. Por su parte, Yenesi tendrá en la próxima entrega un 'Training VIP' muy especial para recrear a Yurena en plató. Una tercera gala que se espera vuelva a estar repleta de emoción, risas y mucha música.