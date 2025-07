La credibilidad de 'Supervivientes', en el ojo del huracán tras destaparse la gran mentira de Anita, Montoya y Manuel

Cuando parecía que ya todas las polémicas que 'Supervivientes' (Telecinco) había dejado abiertas habían sido zanjadas, Anita Williams ha vuelto a abrir la caja de los truenos. Y es que, la concursante del 'reality' se ha sentado en 'Vamos a ver' para hablar de su pasado presente y futuro, pero fiel a su esencia, la joven no se ha cortado y sin filtro alguno ha ido más allá y ha dejado 'tocada' la veracidad del concurso de la cadena de Mediaset al sacar a la luz la gran mentira a la audiencia que protagonizaron ella, Montoya y Manuel, el famoso trío de 'La isla de las tentaciones'.

'Vamos a ver' llegaba a 'El club social' con una invitada muy especial. Anita Williams se sentaba en el sofá del matinal de Telecinco junto a Joaquín Prat y todos sus colaboradores para abordar todas las cuestiones y aclarar las dudas que los tertulianos tenían acerca de su concurso en 'Supervivientes' y de su relación con Montoya.

Todo sucedía cuando Alexia Rivas criticaba la actitud de Montoya de desaparecer sin dar explicaciones y Kike Calleja salía en su defensa. «Él ha estado realmente superado por el tema personal de lo que ocurrió porque nunca lo superó tampoco y ahí los dos os teníais que haber dado un tiempo», manifestaba el colaborador de 'Vamos a ver', que se llevaba la inesperada réplica de Anita.

«No puedes estar superado cuando te conviene a ti y cuando no te conviene no estarlo», afirmaba rotunda la exconcursante de 'Supervivientes' que desenmascaraba a Montoya y de paso al 'reality'. «Yo soy transparente para lo bueno y para lo malo y, si tan superado estaba, él sabía de antes que yo iba a entrar en 'Supervivientes' al igual que sabía que iba a entrar Manuel. Y yo también sabía que iba a entrar él. Entonces, no puedes estar superado solo cuando te conviene», destapaba Anita Williams, que de esta manera dejaba claro que los tres ex de 'La isla de las tentaciones' sabían que iban a participar en 'Supervivientes' y que no fue ninguna sorpresa el encontrarse en Honduras como hicieron creer a la audiencia.