Anita se desploma en 'Supervivientes' y Joaquín Prat sentencia lo ocurrido: «Esto solo le pasa al que...»

Los sustos no cesan en 'Supervivientes' (Telecinco). Si hace unas semanas Joshua tenía que ser apartado por un herpes zooster, este jueves se ha conocido que otro participante ha sufrido un percance en Honduras. Anita Williams se ha desplomado redonda al suelo y la preocupación enseguida ha reinado en la playa. 'Vamos a ver', el programa de Joaquín Prat, ha sido el que ha dado la última hora de la concursante y así lo han relatado en el matinal de Telecinco donde, además, el presentador ha dado el motivo del desvanecimiento.

«He visto negro entero, he empezado a temblar y me he caído», manifestaba Anita al resto de concursantes de 'Supervivientes'. «Me ha empezado a temblar el cuerpo y no veía», añadía la participante, mientras sus compañeros del 'reality' de Telecinco intentaban animarla.

Poco a poco se fue recuperando y se marchó hasta una sombra acompañada de Montoya para terminar de ponerse en condiciones.

Con las imágenes emitidas por 'Vamos a ver' y ya de vuelta al plató, Joaquín Prat lanzó una interesante pregunta, teniendo en cuenta la 'guerra' abierta que hay entre concursantes. «¿Y el resto de compañeros se interesaron por ella?», cuestionaba el presentador del matinal de Telecinco, que sin esperar respuesta sentenciaba la causa por la que Anita se había desplomado al suelo. «Esto solo le pasa al que lo da todo en el concurso», afirmaba rotundo el conductor del espacio sobre la concursante de 'Supervivientes'.

El desvanecimiento de Anita siguió siendo tema de tertulia. «Anita lleva días que el hambre se le está haciendo cuesta arriba», comentaba Sandra Aladro, colaboradora de 'Vamos a ver', mientras que para Giovanna González la 'superviviente' no estaba «tan fuerte como al principio». Una serie de causas a las que Alessandro Lecquio incorporó la más 'picantona' de todas. «Ha habido un 'Fast and Furious' por el medio y eso pasa factura», apuntaba el tertuliano, en clara alusión al 'edredoning' que Anita y Montoya tuvieron la semana pasada.